Хаттон: «Мрію побачити поєдинок між Джошуа і Уайлдером»
Хаттон: «Ф'юрі перевершує Усика у всіх аспектах»
Екс-чемпіон світу вважає «Циганського короля» фаворитом мегафайта в суперважкій вазі
23 грудня 16:37
Ріккі Хаттон / Фото - skysportsЛегендарний британський напівсередньоваговик Ріккі Хаттон в інтерв'ю YouTube-каналу BeanymanNews заявив, що чемпіон світу за версією WBC в суперважкому дивізіоні Тайсон Ф'юрі (33-0-1, 24 КО) виграє поєдинок у володаря титулів WBA, WBO, IBO і IBF Олександра Усика (20-0, 13 КО).
«Чесно кажучи, я не можу уявити, як Тайсон кому-небудь програє. Але Усик – золотий призер Олімпіади, абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі, об'єднаний чемпіон в суперважкій вазі».
«Якщо у кого-то і є шанс перемогти Тайсона, так це у Усика. Але я думаю, що Ф'юрі перевершує його у всіх аспектах: він вищий, крупніший, важчий, сильніший. Ф'юрі може битися і з лівшами, і з правшами, як поблизу, так і на дистанції. Я вважаю, що буде складно поставити проти Тайсона».
Нагадаємо, Хаттон також назвав поєдинок в хевівейті, який він хоче побачити більше, ніж бій між Усиком і Ф'юрі.
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