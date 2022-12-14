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Хегай: «Головне – перемога, тому я задоволений результатом бою»

Українець має намір провести наступний поєдинок в Сполучених Штатах
Бокс Професійний бокс
14 грудня 19:45
Хегай: «Головне – перемога, тому я задоволений результатом бою»

Український боксер напівлегкої ваги Арнольд Хегай (19-1-1, 11 КО) прокоментував перемогу над мексиканцем Едуардо Баєсом (21-4-2, 7 КО) і розповів про наступні плани.

«Головне – перемога, тому я задоволений результатом бою. Так, хотілося б виграти впевнено, були деякі помилки, але, слава Богу, бій завершився в нашу користь.

Зауважу, що Баєс – дуже незручний суперник, він постійно нахиляв голову, а мені за це робили зауваження.

Для мене ця перемога дуже важлива, адже мені потрібно було успішно повернутися на американський ринг.

У США взагалі інший рівень боксу, рівень спаринг-партнерів, рівень організації шоу.

Також для мене важливо, що я боксував проти суперника, який в минулому бою сперечався за пояс чемпіона світу.

Наступний бій я планую також провести в США. Тепер хочу провести хороший табір, адже напередодні цього поєдинку я прилетів в Штати всього через три тижні: в суботу я прилетів, а вже в понеділок спарингував, постійно засинаючи.

Все сталося дуже швидко, тому акліматизація і вся підготовка була дуже складною».

Нагадаємо, раніше Хегай виграв лише роздільним рішенням суддів.


Джерело: Luckypunch.net Карен Агабекян
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Арнольд Хегай

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