Хегай: «Головне – перемога, тому я задоволений результатом бою»

Український боксер напівлегкої ваги Арнольд Хегай (19-1-1, 11 КО) прокоментував перемогу над мексиканцем Едуардо Баєсом (21-4-2, 7 КО) і розповів про наступні плани.



Зауважу, що Баєс – дуже незручний суперник, він постійно нахиляв голову, а мені за це робили зауваження.

Для мене ця перемога дуже важлива, адже мені потрібно було успішно повернутися на американський ринг.

У США взагалі інший рівень боксу, рівень спаринг-партнерів, рівень організації шоу.

Також для мене важливо, що я боксував проти суперника, який в минулому бою сперечався за пояс чемпіона світу.

Наступний бій я планую також провести в США. Тепер хочу провести хороший табір, адже напередодні цього поєдинку я прилетів в Штати всього через три тижні: в суботу я прилетів, а вже в понеділок спарингував, постійно засинаючи.

Все сталося дуже швидко, тому акліматизація і вся підготовка була дуже складною».