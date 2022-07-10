Хірн: «Я буду в шоці, якщо Джошуа завершить кар’єру в разі поразки від Усика»
Хей: «Джошуа потрібно влаштувати з Усиком вуличну бійку»
Колишній чемпіон світу – про прийдешній мегафайт в суперважкому дивізіоні
11:32
Девід Хей / Фото - DAZNЕкс-чемпіон світу в хевівейті Девід Хей в інтерв'ю YouTube-каналу DAZN Boxing з упевненістю заявив, що Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) зможе перемогти володаря поясів WBA, WBO, IBO і IBF суперважкому дивізіоні Олександра Усика (19-0, 13 КО) в реванші, якщо підійде до поєдинку в повній бойовій готовності.
« Ентоні Джошуа переможе, якщо у нього буде правильний настрій. У плані фізики у нього є інструменти для цього, хоча у Усика вони теж є. Якщо Джошуа захоче провести боксерське протистояння з Усик, йому необхідно зробити його якомога більш схожим на вуличну бійку. Джошуа потрібно тиснути на нього, штовхати його і бити. Якщо з нього не знімуть очко за порушення правил, то це буде означати, що він не намагався досить старанно».
« Йому необхідно бити Усика всюди і пам'ятати, що він Ентоні Джошуа. Він може втратити набагато більше, ніж інші люди, тому що Ентоні – мішок з грошима. Потрібно дійти до абсолютного межі».
Нагадаємо, що реванш Усика з Джошуа відбудеться 20 серпня в Саудівській Аравії.
Раніше президент Matchroom Boxing Едді Хірн, заявив, що його підопічний здобуде перемогу нокаутом в реванші з Усик.
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