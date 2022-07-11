Чухаджян: «Дуже хочу, щоб Усик переміг, бо мені не подобається Джошуа як боксер»
Хей поставив Усика на друге місце в Топ-5 кращих боксерів хевівейта
На першій позиції очікувано опинився Тайсон Ф'юрі
09:10
Екс-чемпіон світу у важкому і суперважкій вазі Девід Хей в коментарі DAZN Boxing назвав п'ятірку кращих боксерів в хевівейте на поточний момент.
«Необхідно назвати Ф'юрі, Джошуа... Але, думаю, що Усика потрібно поставити вище «Ей Джея». Зараз топ-5 – це Ф'юрі, Усик, Джошуа, Уайлдер.Нагадаємо, раніше Хей назвав Ф'юрі одним з найкращих суперважковаговиків в історії.
П'ятим номером я можу назвати непереможеного молодого бійця або кого-то перевіреного. Ймовірно, це буде Ділліан Уайт».
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