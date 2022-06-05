Хейні дуже легко виграв у Камбососа

Девін не відступав від своєї нудної тактики, і вона дозволила йому виграти

В австралійському Мельбурні абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Джордж Камбосос (20-1, 10 КО) програв всі титули безударному американцеві Девіну Хейні (28-0, 15 КО).

Починаючи з першого раунду Хейні працював одиночним джебом і іноді додавав до нього прямий. Девін таким чином провів весь поєдинок, не давши супернику нав'язати свій стиль боксу.

У перших раундах Джордж працював обережно, але починаючи з третього намагався працювати брудно, пробивати комбінації, які в основному розсікали повітря. При цьому, головною проблемою Камбососа стала неможливість скоротити дистанцію для атаки.

У чемпіонських раундах Джордж спробував працювати ще агресивніше, але йому так і не вдалося вивести Хейні з рівноваги. Завдяки цьому Девін також відпрацював на витягнутому джебі і завершив бій своєю перемогою рішенням суддів: 116:112, 116:112, 118:110.