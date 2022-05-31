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Хейні - Камбосос: «Чому ти не приніс пояса на прес-конференцію?»

Американець виявився незадоволений тим, що австралієць прийшов на захід без ременів
Бокс Професійний бокс
13:20
Хейні - Камбосос: «Чому ти не приніс пояса на прес-конференцію?»

Володар титулу WBC Девін Хейні (27-0, 15 KO) виявився незадоволений тим, що абсолютний чемпіон легкої ваги Джордж Камбосос (20-0, 10 KO) прийшов на прес-конференцію, присвячену їх поєдинку, без поясів.

Хейні:

«Нафіга було взагалі сюди йти, якщо ти не приніс пояса? Хіба ми не за пояса б'ємося? Хіба уряд не вклав гроші за все пояса, а ЗМІ прийшли сюди тому, що це буде бій за абсолют між двома чемпіонами? Ти чому пояса не приніс?»

Камбосос: 

«Досить скоро ти їх побачиш».

Хейні:

«* * * ний клоун».

Офіційно. Поєдинок Камбосос - Хейні відбудеться 4 червня в Мельбурні.

Рене Тер Велде
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Теги

Девін Хейні Джордж Камбосос

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