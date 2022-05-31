Хірн: «Я вірю, що Хейні переможе»
Хейні - Камбосос: «Чому ти не приніс пояса на прес-конференцію?»
Американець виявився незадоволений тим, що австралієць прийшов на захід без ременів
13:20
Володар титулу WBC Девін Хейні (27-0, 15 KO) виявився незадоволений тим, що абсолютний чемпіон легкої ваги Джордж Камбосос (20-0, 10 KO) прийшов на прес-конференцію, присвячену їх поєдинку, без поясів.
Хейні:
«Нафіга було взагалі сюди йти, якщо ти не приніс пояса? Хіба ми не за пояса б'ємося? Хіба уряд не вклав гроші за все пояса, а ЗМІ прийшли сюди тому, що це буде бій за абсолют між двома чемпіонами? Ти чому пояса не приніс?»
Камбосос:
«Досить скоро ти їх побачиш».
Хейні:
«* * * ний клоун».
Офіційно. Поєдинок Камбосос - Хейні відбудеться 4 червня в Мельбурні.
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