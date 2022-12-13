«Маємо пропозиції з усього світу». Промоутер Ломаченка пояснив, чому бій з Хейні досі не анонсований
Хейні хоче провести захист титулів з Ломаченком в березні 2023 року
Лідер легкого дивізіону розкритикував Top Rank
13 грудня 10:17
Девін Хейні / Фото - wwos.nine.com.auАбсолютний чемпіон світу в легкому дивізіоні Девін Хейні (29-0, 15 KO) в Twitter висловив невдоволення діями промоутерської компанії Top Rank в процесі організації його поєдинку з екс-володарем титулів в трьох вагових категоріях Василем Ломаченком (17-2, 11 KO).
«Ці люди намагаються відсунути мій наступним бій з Ломою до травня. Вони знають, що чим довше я залишаюся в легкому дивізіоні, тим складніше мені зробити вагу! Давайте влаштуємо це лайно в березні!».
«Я буквально сказав Top Rank, що хочу побитися перед Рамаданом. Справа не в тому, щоб провести бій з кимось ще. Справа в тому, щоб мені дали дату бою! Вони хочуть, щоб їх боєць, Лома, отримав ще один шанс».
Нагадаємо, раніше президент Top Rank Боб Арум пояснив, чому до цих пір не відбувся анонс бою Ломаченко – Хейні.
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