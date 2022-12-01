Хейні-старший: «Всі зараз роблять неймовірну роботу, щоб організувати цей бій Девіна з Ломаченком»

Білл зазначив, що обидві сторони серйозно працюють над поєдинком

Девін Хейні, Василь Ломаченко

Батько і тренер абсолютного чемпіона світу в легкій вазі американця Девіна Хейні (29-0, 15 КО) Біл Хейні в коментарі YouTube-каналу FightHype.com висловився про гіпотетичний поєдинок свого сина проти українця Василя Ломаченка (17-2, 11 КО).



«Девін дав мені кілька завдань. Звичайно, і команда Ломаченка робить все, що може, щоб бій відбувся. Боб Арум, Top Rank, юристи – всі зараз роблять неймовірну роботу, щоб організувати цей бій».

Нагадаємо, раніше Джервонта Девіс викликав на бій Хейні, маючи, при цьому, підписані контракти на два поєдинки поспіль.