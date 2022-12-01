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Текбол. Чемпіонат світу. Німеччина

Хейні-старший: «Всі зараз роблять неймовірну роботу, щоб організувати цей бій Девіна з Ломаченком»

Білл зазначив, що обидві сторони серйозно працюють над поєдинком
Бокс Професійний бокс
01 грудня 07:15
Хейні-старший: «Всі зараз роблять неймовірну роботу, щоб організувати цей бій Девіна з Ломаченком»
Девін Хейні, Василь Ломаченко

Батько і тренер абсолютного чемпіона світу в легкій вазі американця Девіна Хейні (29-0, 15 КО) Біл Хейні в коментарі YouTube-каналу FightHype.com висловився про гіпотетичний поєдинок свого сина проти українця Василя Ломаченка (17-2, 11 КО).

«Девін дав мені кілька завдань. Звичайно, і команда Ломаченка робить все, що може, щоб бій відбувся. Боб Арум, Top Rank, юристи – всі зараз роблять неймовірну роботу, щоб організувати цей бій».

Нагадаємо, раніше Джервонта Девіс викликав на бій Хейні, маючи, при цьому, підписані контракти на два поєдинки поспіль.

Карен Агабекян
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Теги

Василь Ломаченко Девін Хейні

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