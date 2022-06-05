Хейні викинув більше ударів і потрапляв частіше в бою з Камбососом

Статистика ударів поєдинку

Американець Девін Хейні (28-0, 15 КО) здобув перемогу над австралійцем Джорджем Камбососом (20-1, 10 КО) в бою за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі.

Згідно зі статистикою системи CompuBox, за весь бій Хейні доніс 147 ударів, тоді як Камбосос тільки 100. І якщо по силовим ударам у бійців практично був паритет (69 на 68 на користь Хейні), то джеб у американця працював набагато краще - 78 на 32.

Якщо в першій половині бою Камбосос тримався нарівні з Хейні за кількістю донесених ударів, то після екватора цей показник у нього помітно просів. Наприклад, в одному тільки сьомому раунді австралієць пропустив 23 удари, в той час як доніс тільки 3.