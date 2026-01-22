Хільберто Рамірес обіцяє війну з Бенавідесом: «Це буде захопливе протистояння»
Мексиканці битимуться за титул чемпіона світу
близько 2 годин тому
Чемпіон світу за версіями WBA та WBO у першій важкій вазі Хільберто Рамірес (48-1, 30 КО) в інтерв'ю ESNEWS розповів про очікування від поєдинку проти Давида Бенавідеса (31-0, 25 КО).
За словами Раміреса, 2 травня вболівальників очікує справжня війна та історичний момент, оскільки два мексиканці битимуться за титул чемпіона світу.
«Довгий час такого не було, і ось тепер це станеться. 2 травня буде захопливий, надзвичайно захопливий бій».
Рамірес вважає, що поєдинок завершиться рішенням суддів, але ніхто не може передбачити, яким саме буде цей бій.
Поєдинок відбудеться 2 травня на T-Mobile Arena у Лас-Вегасі та буде приурочений до мексиканського свята Cinco de Mayo.
Нагадаємо, WBA призначила Раміресу захист титулу проти кубинського ветерана.
Поділитись