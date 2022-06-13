Хірн: «Джошуа необхідно бути більш агресивним в реванші з Усиком, що він і зробить»

Президент Matchroom Boxing – про тактику британця в майбутньому поєдинку з лідером хевівейта<br> <br>

Едді Хірн / Фото - gettyimages.com Промоутер екс-чемпіона світу в суперважкому дивізіоні Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО), Едді Хірн, в інтерв'ю The Sun заявив, що його підопічний буде в іншій манері проводити другий поєдинок з володарем титулів WBA, WBO, IBO і IBF Олександром Усиком (19- 0, 13 КО).



«Ентоні Джошуа такий же впевнений, як і завжди. Ми всі дійсно віримо, що він зможе перемогти Олександра Усика, і Роберт Гарсія – відмінне поповнення для команди».



«У Джошуа є навички, але більш важливі настрій і віра. Днями я розмовляв з ним, і думаю, він спантеличений тим, чому бився таким чином. Незважаючи на те, що Ентоні програв, він все ще вірить, що міг побити Усика в такому стилі».



«Але чому тоді не слід так проводити бій? Він міг би побитися в своєму старому стилі, і у нього були б набагато вищі шанси на перемогу над Усик. Я говорю про стилі, який Джошуа використовував з Кличко, але Усик - приголомшливий боєць, відмінний контрпанчер. Тому відповім людям, які говорять, що Ей Джею треба приклеїтися до нього, що це непросто. Але, звичайно, йому необхідно бути набагато більш агресивним в бою, що він і зробить».



Нагадаємо,





Промоутер екс-чемпіона світу в суперважкому дивізіоні(24-2, 22 КО),, в інтерв'юзаявив, що його підопічний буде в іншій манері проводити другий поєдинок з володарем титулів WBA, WBO, IBO і IBF(19- 0, 13 КО).Нагадаємо, реванш між Усиком та Джошуа може відбутися 20 серпня в Саудівській Аравії.

Володимир Кириченко