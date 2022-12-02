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Хірн: «Є дуже великі шанси, що титул IBF Усика стане вакантним»

Британський промоутер не бачить Хрговича наступним суперником українця
Бокс Професійний бокс
02 грудня 13:23
Хірн: «Є дуже великі шанси, що титул IBF Усика стане вакантним»
Олександр Усик / Фото - bt.com
Президент промоутерської компанії Mathroom Boxing Едді Хирн відповів на питання, чи відбудеться поєдинок між українцем Олександром Усиком (20-0, 13 КО) та британцем Тайсоном Ф'юрі (32-0-1, 23 КО) в наступному році.

Цитує Хірна boxing247.com.

«Мабуть. На цьому тижні ми почули кілька цікавих речей від Ф'юрі. У тому ж інтерв'ю, де він сказав, що справа не в грошах, а через хвилину сказав: «Я йду туди, де більше грошей». Він підтвердив, що не хоче битися за титул чемпіона світу IBF. Отже, він не може битися за звання абсолютного чемпіона. Це не мої слова. Це Тайсон Ф'юрі, який говорить: « Я вам кажу зараз, я не буду битися за титул чемпіона світу за версією IBF. Його немає на кону. Я не буду платити штрафи, якщо вони не повернуть мені те, що я заплатив їм в минулому».


«Тому Філіп Хрговіч зараз є претендентом на бій з Олександром Усик. Отже, я думаю, є дуже великі шанси, що титул IBF стане вакантним, і це було б прикро, оскільки не буде бою за звання абсолютного чемпіона, але хто знає? Реальність така, що гроші вирішують все, і, можливо, бій за звання абсолютного чемпіона відбудеться, але після коментарів Ф'юрі мені важко, оскільки у мене чудові стосунки з саудитами. Принц Халід – мій друг, але я теж працюю на Філіпа Хрговича».


«Недавно у нас було кілька розмов, коли принц Халід звернувся до мене: «Ти знаєш, ми хочемо провести бій за абсолютного чемпіона». Я знаю, але я не можу діяти не в інтересах свого бійця, і Калле Зауерланд також наполягає на поєдинку Філіпа Хрговича з Усиком. Це буде цікаво, але я сподіваюся побачити бій Ф'юрі – Усик наступним».


Напередодні Ф'юрі знову пішов від питання з приводу поєдинку проти Усика.
Володимир Кириченко
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Олександр Усик Тайсон Ф'юрі Едді Хирн

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