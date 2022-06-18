Хирн: «Було б здорово стати частиною історії Ф'юрі»
Хірн: «Камбосос повинен скористатися шансом провести реванш з Хейні»
Британський промоутер – про поєдинок за титул абсолютного чемпіона світу
10:54
Едді Хірн / Фото - boxingsceneПрезидент Matchroom Boxing, британський промоутер Едді Хирн висловився щодо реваншу між абсолютним чемпіоном світу в легкому дивізіоні американцем Девіном Хейні (28-0, 15 KO) та австралійцем Джорджем Камбососом (20-1, 10 KO).
Цитує Хірна boxingnews24.com.
«Моя думка така, що Джордж повинен скористатися опцією матчу-реваншу. Він зобов'язаний це зробити незалежно від того, думають вони, що Камбосос програє або переможе. У Джорджа є тільки один шанс. Він знову в одному кроці від безперечного чемпіонства».
«Це буде дуже складний бій, але він повинен скористатися цією можливістю. Зараз Джордж не може дозволити себе умовити на розминочний бій або відійти в сторону. Просто він більше ніколи може не отримати такої можливості. Йому можуть сказати, що поєдинок з Хейні відбудеться пізніше, але повірте мені, якщо вам належить реванш по праву, то ви повинні за нього вхопитися».
Напередодні Камбосос активував пункт в контракті по реваншу з Хейні.
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