Денис Сєдашов

Відомий британський промоутер Едді Хірн висловився щодо ролі президента UFC Дейни Вайта у просуванні майбутнього бою між Саулем Альваресом (63-2-2, 39 KO) і Теренсом Кроуфордом (41-0, 31 КО), який відбудеться 14 вересня. За словами Хірна, ключові рішення щодо організації поєдинку ухвалюють не Вайт і не промоутери, а представники Саудівської Аравії, зокрема Туркі Аль аш-Шейх.

Хто б не хотів просувати такий бій? Це буде фантастичне шоу. Але реальність така: головним організатором є Туркі Аль аш-Шейх. Коли проводяться івенти Riyadh Season або турніри під брендом Ring Magazine, саме він ухвалює всі рішення — від дизайну промо-роликів до дати продажу квитків і місця проведення. Едді Хірн

Хірн додав, що, попри участь у заходах такого рівня, реальних рішень промоутери практично не ухвалюють.

Саудити фінансують подію — і вони приймають усі ключові рішення. Дана Вайт буде радше «запрошеним промоутером». І більшість із нас у таких випадках грає саме таку роль. Чи мав би я цим займатись? Не зовсім. Дана має більший авторитет у США, і я розумію логіку такого кроку» Едді Хірн

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