Хірн побачив у Теофімо Лопеса регрес після перемоги над Ломаченком

Теофімо Лопес / Фото: Sky Sports

Глава промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Хірн в ефірі DAZN Boxing Show заявив, що колишній абсолютний чемпіон в легкій вазі Теофімо Лопес (18-1, 13 KO) регресував після перемоги над Василем Ломаченком (17-2, 11 КО).



Сандор Мартін не той хлопець, з яким потрібно битися, коли у тебе сумніви, а у Теофімо безсумнівно є проблеми з упевненістю. Не хочу здатися неповажним, але йому потрібно знайти нову команду. Мені подобається його батько, але їм пора розійтися.

Люди, близькі до них, можуть вважати мої слова за неповагу. Можуть сказати: «Що він взагалі розуміє?» Я ж кажу тільки те, що бачу. Я просто не думаю, що це працює. Не можу уявити, щоб Теофімо прямо зараз зміг перемогти когось із топів у вазі до 63,5 кг.

Думаю, що виходячи з того, що я бачив в поєдинку з Камбососом або проти Мартіна, таке відчуття, ніби Теофімо регресує».