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Хірн побачив у Теофімо Лопеса регрес після перемоги над Ломаченком

Едді радить боксеру відмовитися від послуг свого батька як тренера
Бокс Професійний бокс
09:52
Хірн побачив у Теофімо Лопеса регрес після перемоги над Ломаченком
Теофімо Лопес / Фото: Sky Sports

Глава промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Хірн в ефірі DAZN Boxing Show заявив, що колишній абсолютний чемпіон в легкій вазі Теофімо Лопес (18-1, 13 KO) регресував після перемоги над Василем Ломаченком (17-2, 11 КО).

«Коли ти починаєш сумніватися в якихось питаннях по життю, то це перетворюється в проблему. Але якщо ти почнеш сумніватися в собі, то це вже катастрофа. У Top Rank не повинні були організовувати цей бій (з Сандором Мартіном), але, при цьому, ти зобов'язаний перемагати будь-які стилі.

Сандор Мартін не той хлопець, з яким потрібно битися, коли у тебе сумніви, а у Теофімо безсумнівно є проблеми з упевненістю. Не хочу здатися неповажним, але йому потрібно знайти нову команду. Мені подобається його батько, але їм пора розійтися.

Люди, близькі до них, можуть вважати мої слова за неповагу. Можуть сказати: «Що він взагалі розуміє?» Я ж кажу тільки те, що бачу. Я просто не думаю, що це працює. Не можу уявити, щоб Теофімо прямо зараз зміг перемогти когось із топів у вазі до 63,5 кг.

Думаю, що виходячи з того, що я бачив в поєдинку з Камбососом або проти Мартіна, таке відчуття, ніби Теофімо регресує».

Нагадаємо, раніше Лопес тільки за допомогою спірного рішення суддів переміг іспанця Сандора Мартіна.

Карен Агабекян
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Теофімо Лопес Едді Хирн

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