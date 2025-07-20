Олег Гончар

Британський промоутер Едді Хірн в ефірі подкасту Boxing With Mannix & Mora поділився деталями спроби організувати поєдинок між екс-тимчасовим чемпіоном WBC у першій середній вазі Сергієм Богачуком (26-2, 24 КО) та Джароном Еннісом, який нещодавно перейшов до цієї вагової категорії.

Хірн наголосив, що Енніс був рішуче налаштований саме на цей бій. «Енніс мені так і сказав: Хочу Богачука!» — процитував промоутер.

За словами Хірна, пропозиція Богачуку була фінансово вигідною, але український боксер несподівано відмовився від поєдинку, що здивувало функціонера.

Він зазначив, що вважав пропозицію надзвичайно серйозною і не розуміє причин відмови. Цікаво, що раніше промоутер згадував інші плани для Енніса: проміжний бій до кінця 2025 року та поєдинок із Вёрджилом Ортісом на початку наступного.

Нагадаємо, раніше Богачук переміг американця Майкла Фокса одноголосним рішенням суддів, а Енніс здолав Еймантаса Станіоніса, об’єднавши титули IBF і WBA.