Денис Сєдашов

Британський промоутер Едді Хірн оголосив, що його клієнт і чемпіон світу за версіями WBA і IBF у напівсередній вазі Джарон Енніс (34-0, 30 КО) переходить до першої середньої вагової категорії. Слова наводить Fighthype.

Енніс піднімається в вазі. Після бою зі Станіонісом його оточила команда, лікарі провели обстеження, і вони стверджують, що Джарон виступив значно нижче своїх можливостей. Водночас вражає те, що він зробив із Станіонісом, бувши лише на 50% своїх фізичних можливостей. Едді Хірн

Нагадаємо, останній бій Енніса відбувся у квітні 2025 року і завершився досрочною перемогою над ексчемпіоном світу Еймантасом Станіонісом.