Хірн назвав трьох потенційних суперників для Джошуа
Хірн – про поєдинок Джошуа – Уайлдер: «Я думаю, що цей бій є набагато більшим за протистояння Деонтея з Руїсом»
Британський промоутер готовий організувати для свого клієнта велике повернення
02 грудня 10:42
Эдді Хірн / Фото - bigfightweekend.comПромоутер екс-чемпіона світу в суперважкому дивізіоні Ентоні Джошуа (24-3, 22 КО), Едді Хірн, в інтерв'ю YouTube-каналу iD Boxing позитивно прокоментував слова менеджера Деонтея Уайлдера (43-2-1, 42 КО) Шеллі Фінкеля про те, що американець хоче розділити ринг з його підопічним.
«Я думаю, що цей бій є набагато більшим за поєдинок Уайлдера з Руїсом. Нещодавно ми кілька разів дуже мило поговорив з Шеллі. Я вважаю, що в минулий раз ми все наробили помилок. Я не зроблю цю помилку знову. Лінії для комунікації відкриті, і це чудова новина для всіх. Не знаю, що буде далі, але скажу, що наші відносини і спілкування досить гарні, щоб мати надію».
«Останній раз ми спілкувалися з Фінкелем минулого вечора. Я нічого не буду говорити. Я навіть не повинен був розповідати про це. Перш за все нам двом потрібно прояснити багато речей. Я робив помилки. Я був зарозумілим. Я думаю, що і він робив помилки. Йому не потрібно дорослішати, тому що він давно в цій грі. Ймовірно, мені необхідно було подорослішати. Поклавши руку на серце, я, мабуть, часом говорив від душі, а не від голови».
Нагадаємо, заради Джошуа представники Уайлдера готові відмовитися від бою з Енді Руїсом-молодшим.
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