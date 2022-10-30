Реванш між Усиком та Джошуа визнаний боєм року за версією WBO
Хірн розповів, з ким Джошуа хоче провести свій наступний бій
Ентоні планує вийти в ринг проти Ділліана Уайта
30 жовтня 19:26
Цитує Хірна DAZN Boxing Show:
Спочатку ми планували в грудні провести бій. Джошуа повинен був зустрітися з Тайсоном Ф'юрі, але цього не сталося, і, ймовірно, наступний бій Ей Джей проведе в січні або лютому.
Розмовляв з ним днями, він хоче битися з Ділліаном Уайтом.
Є ситуація з Уайлдером, яка не виключає бій.
Раніше Хірн розповів, чи буде він працювати з Беном.
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