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Хірн вважає, що Ломаченко може стати новим лідером легкого дивізіону

Президент Mathroom Boxing – про нові виклики для Хейні
Бокс Професійний бокс
11:56
Хірн вважає, що Ломаченко може стати новим лідером легкого дивізіону
Едді Хірн / Фото - publicnewstime
Британський промоутер Едді Хирн поділився думками про виклики для абсолютного чемпіона світу в легкій вазі Девіна Хейні (28-0, 15 КО) і розповів про ситуацію в самому конкурентному дивізіоні.

Цитує Хірна Boxing News 24.

«Я дуже високо котирую Девіса, він – великий панчер, а також надзвичайно майстерний боксер, проте Девін повинен бути ватажком. Він – абсолютний чемпіон світу зараз ».


«Райан Гарсія – найбільший поєдинок серед всіх варіантів, які не тестували раніше. У нього була хороша перемога над Люком Кемпбеллом, його тоді відправили в нокдаун. Але поб'є він Девіна Хейні або Джервонту Девіса?».


«Думаю, якщо чесно, найбільший бій в дивізіоні - Райан Гарсія проти Девіса. Мікс великих аудиторій і фан-баз. Це грандіозний поєдинок, але є ще кілька хороших».


«Не забувайте про Василя Ломаченко. Він може всіх їх побити, тому що коли він боксував проти Теофімо Лопеса, був травмований і не готовий на 100 %. Нічого не віднімеш у Тео, але Ломаченко, Хейні, Гарсія, Танк – це відмінний дивізіон. Нехай вони все поб'ються один з одним і Камбососом. Чи не списуємо Джорджа ».


Також Хирн висловився щодо реваншу між Хейні і Джорджем Камбососом.
Володимир Кириченко
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Теги

Едді Хирн Василь Ломаченко Девін Хейні Джервонта Девіс Райан Гарсія

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