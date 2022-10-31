Хірн розповів, з ким Джошуа хоче провести свій наступний бій
Хірн: «Я хотів би організувати для Джошуа бої проти Уайта, Уайлдера та Ф'юрі»
Однак британський промоутер виділив лише один поєдинок
31 жовтня 07:22
Ентоні Джошуа / Фото - leadership.ngПрезидент промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Хірн, який веде справи екс-чемпіона світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа (24-3, 22 КО), назвав три поєдинки, які хотів би організувати для свого клієнта в 2023 році.
Цитує Хірна dailymail.co.uk.
«Якщо говорити про наступні три поєдинки, які я хотів би організувати, то це проти Ділліана Уайта, Уайлдера та Ф'юрі. Це був би рік мрії, але навіть один з них буде успіхом, з огляду на те, як все просувається».
«Я відчуваю, що поєдинок між «Ей Джеєм» та Уайлдером – це масове протистояння в суперважкій вазі, яке викличе інтерес по всьому світу. У рингу зійдуться два титани, бій між якими може закінчитися в будь-який момент. Це приголомшливий поєдинок».
Нагадаємо, раніше Хірн розповів, проти кого хотів би провести наступний бій Джошуа.
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