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Хірн: «Я хотів би організувати для Джошуа бої проти Уайта, Уайлдера та Ф'юрі»

Однак британський промоутер виділив лише один поєдинок
Бокс Професійний бокс
31 жовтня 07:22
Хірн: «Я хотів би організувати для Джошуа бої проти Уайта, Уайлдера та Ф'юрі»
Ентоні Джошуа / Фото - leadership.ng
Президент промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Хірн, який веде справи екс-чемпіона світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа (24-3, 22 КО), назвав три поєдинки, які хотів би організувати для свого клієнта в 2023 році.

Цитує Хірна dailymail.co.uk.

«Якщо говорити про наступні три поєдинки, які я хотів би організувати, то це проти Ділліана Уайта, Уайлдера та Ф'юрі. Це був би рік мрії, але навіть один з них буде успіхом, з огляду на те, як все просувається».


«Я відчуваю, що поєдинок між «Ей Джеєм» та Уайлдером – це масове протистояння в суперважкій вазі, яке викличе інтерес по всьому світу. У рингу зійдуться два титани, бій між якими може закінчитися в будь-який момент. Це приголомшливий поєдинок».


Нагадаємо, раніше Хірн розповів, проти кого хотів би провести наступний бій Джошуа.

Володимир Кириченко
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Теги

Ентоні Джошуа Едді Хирн

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