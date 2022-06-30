Хргович знявся з бою за статус претендента на пояс Усика в андеркарді Канело - Бівол за трагічною причини
Хргович і Чжілей проведуть бій в андеркарті шоу Усик – Джошуа
Бій в травні був перенесений чере смерть батька Філіпа
22:44
Ронні Шілдс, тренер хорватського суперважковаговика Філіпа Хрговича (14-0, 12 КО), назвав нову дату поєдинку з китайцем Чжаном Чжіллеем (24-0-1, 19 КО). Слова фахівця приводить Boxing News 24.
Бій відбудеться 20 серпня в андеркарті поєдинку Олександра Усика та Ентоні Джошуа в Джидді, Саудівська Аравія.
«Я дуже радий тому, як зараз розвиваються події. Попередньо бій був призначений на 7 травня, а потім перенесений на 23 липня. Через те, що Філіп був дуже близький з батьком (через смерть батька Хрговича в квітні був перенесений травневий бій хорвата з Чжілеем), йому був потрібний якийсь час, щоб привести розум в норму.
Я вдячний тому, що бій зрушили ще далі – на 20 серпня».
Нагадаємо, поєдинок Хрговича і Чжілея стане претендентським по одній з версій.
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