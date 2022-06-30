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Пресконференція до бою Олександр Усик - Ентоні Джошуа. Велика Британія

Хргович і Чжілей проведуть бій в андеркарті шоу Усик – Джошуа

Бій в травні був перенесений чере смерть батька Філіпа
Бокс Професійний бокс
22:44
Хргович і Чжілей проведуть бій в андеркарті шоу Усик – Джошуа

Ронні Шілдс, тренер хорватського суперважковаговика Філіпа Хрговича (14-0, 12 КО), назвав нову дату поєдинку з китайцем Чжаном Чжіллеем (24-0-1, 19 КО). Слова фахівця приводить Boxing News 24.

Бій відбудеться 20 серпня в андеркарті поєдинку Олександра Усика та Ентоні Джошуа в Джидді, Саудівська Аравія.

«Я дуже радий тому, як зараз розвиваються події. Попередньо бій був призначений на 7 травня, а потім перенесений на 23 липня. Через те, що Філіп був дуже близький з батьком (через смерть батька Хрговича в квітні був перенесений травневий бій хорвата з Чжілеем), йому був потрібний якийсь час, щоб привести розум в норму.

Я вдячний тому, що бій зрушили ще далі – на 20 серпня».

Нагадаємо, поєдинок Хрговича і Чжілея стане претендентським по одній з версій.


Карен Агабекян
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Чжан Чжілей Філіп Хргович

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