Башир: «Усик зводить Хрговича в школу і відправить додому»
Хргович планує зірвати уніфікацію титулів Ф'юрі – Усик
Хорватська проспект є обов'язковим претендентом на пояс IBF
01 грудня 13:00
Філіп Хргович / Фото - badlefthookПромоутер обов'язкового претендента на титул IBF в суперважкому дивізіоні Філіпа Хрговича (15-0, 12 КО), Калле Зауерланд, підтвердив, що хорватський боксер хоче якомога швидше битися з чемпіоном WBA, WBO, IBO і IBF Олександром Усиком (20-0, 13 КО), тим самим перешкодивши йому влаштувати уніфікацію з володарем пояса WBC Тайсоном Ф'юрі (32-0-1, 23 KO).
Цитує Зауерланда Sky Sports.
«Хргович півтора року чекав фінального елімінатора. Він переміг Чжан Чжілея у важкому бою, і тепер IBF оголосила обов'язковий захист».
«IBF анонсувала бій Ф'юрі проти В'ячеслава Глазкова на наступний понеділок після поєдинку Тайсона з Кличко, після того як він побив людину, що утримує титул протягом десяти років. Ось що робить IBF. Вона слідує букві закону. Ми очікуємо, що вони зроблять це. Ми відразу ж закликали влаштувати промоутерські торги. Ми раціональні люди, так що можете поговорити з нами».
«Ми дотримуємося правил. Ми звернулися до IBF і сказали, що хочемо негайні промоутерські торги, тому що ніхто з нами не спілкувався. Це складна ситуація, але зараз ми хочемо промоутерські торги. Я не веду справи Усика. Він відмінний боєць, якого я був дуже радий промоутувати у Всесвітній боксерській суперсеріі. Я займаюся справами Хрговича, і він отримає свій шанс».
Нагадаємо, напередодні IBF призначила Хрговича офіційним претендентом на чемпіонський титул за їх версією, яким володіє Усик.