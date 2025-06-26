Олег Гончар

Хорватський надважковаговик Філіп Хргович (18-1, 14 КО) розповів про організацію свого поєдинку проти британця Девіда Аделеє (14-1, 13 КО), який відбудеться 16 серпня в рамках вечора боксу Ітаума – Вайт. Про це повідомляє BoxNation.

За словами Хрговича, спочатку йому пропонували бій із Мартіном Баколе, на який він погодився, але конголезець відмовився.

Натомість промоутери запропонували кандидатуру Аделеє, і угода була швидко укладена.

«Це була хороша пропозиція, хороший бій, тож ми домовилися. Нічого особливого, але трохи несподівано». Філіп Хргович

Хргович також іронічно прокоментував репутацію Баколе як «бабая дивізіону», якого, начебто, всы бояться.

«Можливо, він бабай для дівчат, бо потворний і товстий, але не для справжніх бійців». Філіп Хргович

Нагадаємо, раніше Мозес Ітаума заявив, що хоче бій з Хговичем.