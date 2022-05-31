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Хирн: «Бій Усик – Джошуа відбудеться в Саудівській Аравії. За датою проведення можливе перенесення»

Едді зазначив, що в найближчі дні оголосять про реванш офіційно
Бокс Професійний бокс
09:18
Хирн: «Бій Усик – Джошуа відбудеться в Саудівській Аравії. За датою проведення можливе перенесення»

Глава британської промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Хирн висловився про реванш між чемпіоном WBO, IBF і WBA в суперважкій вазі Олександром Усиком (19-0, 13 КО) і Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО).

«Ми вже узгодили місце проведення реваншу, зараз працюємо за датою. 23 липня ще розробляється. Офіційно про поєдинок оголосимо в найближчі дні.

Бій відбудеться в Саудівській Аравії. За датою проведення можливе перенесення на 1-2 тижні, оскільки потрібен час для повноцінної розкрутки заходу. Але в будь-якому випадку сутичка точно відбудеться, обидві сторони погодилися на всі умови.

Переговори тривали на 10 днів більше, ніж очікувалося. Ми завершуємо роботу з документами, а про дату ви скоро ви дізнаєтеся з офіційного повідомлення».

Нагадаємо, раніше Усик заявив, що поєдинок з Джошуа буде боєм за перемогу України.

Карен Агабекян
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Теги

Едді Хирн Ентоні Джошуа Олександр Усик

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