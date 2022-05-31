Хантер і Ф'юрі визначать суперника для Усика
Хирн: «Бій Усик – Джошуа відбудеться в Саудівській Аравії. За датою проведення можливе перенесення»
Едді зазначив, що в найближчі дні оголосять про реванш офіційно
09:18
Глава британської промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Хирн висловився про реванш між чемпіоном WBO, IBF і WBA в суперважкій вазі Олександром Усиком (19-0, 13 КО) і Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО).
«Ми вже узгодили місце проведення реваншу, зараз працюємо за датою. 23 липня ще розробляється. Офіційно про поєдинок оголосимо в найближчі дні.
Бій відбудеться в Саудівській Аравії. За датою проведення можливе перенесення на 1-2 тижні, оскільки потрібен час для повноцінної розкрутки заходу. Але в будь-якому випадку сутичка точно відбудеться, обидві сторони погодилися на всі умови.
Переговори тривали на 10 днів більше, ніж очікувалося. Ми завершуємо роботу з документами, а про дату ви скоро ви дізнаєтеся з офіційного повідомлення».
Нагадаємо, раніше Усик заявив, що поєдинок з Джошуа буде боєм за перемогу України.
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