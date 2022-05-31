Хирн: «Бій Усик – Джошуа відбудеться в Саудівській Аравії. За датою проведення можливе перенесення»

Глава британської промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Хирн висловився про реванш між чемпіоном WBO, IBF і WBA в суперважкій вазі Олександром Усиком (19-0, 13 КО) і Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО).



Бій відбудеться в Саудівській Аравії. За датою проведення можливе перенесення на 1-2 тижні, оскільки потрібен час для повноцінної розкрутки заходу. Але в будь-якому випадку сутичка точно відбудеться, обидві сторони погодилися на всі умови.

Переговори тривали на 10 днів більше, ніж очікувалося. Ми завершуємо роботу з документами, а про дату ви скоро ви дізнаєтеся з офіційного повідомлення».