Редкач назвав фаворита в бою Ломаченко – Девіс
Хирн готовий підписати контракт з Девісом
Едді хоче бути промоутером американця
07:50
Глава британської промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Хирн висловився про бажання підписати контракт з чемпіоном WBA World в легкій вазі Джервонтою Девісом (27-0, 25 КО). Слова промоутера приводить портал boxing247.com.
«Коли боєць говорить про те, що збирається взяти кар'єру в свої руки, це говорить про те, що він почав озиратися по сторонам, думати про платні трансляції й говорити: «Скільки я заробляю? Які заощадження у мене в банку?» Ось тому ми завжди працюємо відкрито з нашими бійцями. Вони отримують дохід за поєдинок і бачать, хто скільки заробив. Чи бачить Джервонта дохід, який він приносить?
Думаю, що Девіс сам буде керувати своєю кар'єрою. Очевидно, якщо він стане вільним агентом, ми будемо раді попрацювати з ним, але зараз ми навіть не знаємо про терміни закінчення його контрактів. Упевнений, що ми зв'яжемося з ним і дізнаємося, як йдуть справи. Якщо це так, то він повинен вислухати всі сторони. Думаю, для нього буде багато цікавих пропозицій».
Нагадаємо, після перемоги над Роландо Ромеро Девіс покинув промоутерську компанію Флойда Мейвезера.
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