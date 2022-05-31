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Хирн готовий підписати контракт з Девісом

Едді хоче бути промоутером американця
Бокс Професійний бокс
07:50
Хирн готовий підписати контракт з Девісом

Глава британської промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Хирн висловився про бажання підписати контракт з чемпіоном WBA World в легкій вазі Джервонтою Девісом (27-0, 25 КО). Слова промоутера приводить портал boxing247.com.

«Коли боєць говорить про те, що збирається взяти кар'єру в свої руки, це говорить про те, що він почав озиратися по сторонам, думати про платні трансляції й говорити: «Скільки я заробляю? Які заощадження у мене в банку?» Ось тому ми завжди працюємо відкрито з нашими бійцями. Вони отримують дохід за поєдинок і бачать, хто скільки заробив. Чи бачить Джервонта дохід, який він приносить?

Думаю, що Девіс сам буде керувати своєю кар'єрою. Очевидно, якщо він стане вільним агентом, ми будемо раді попрацювати з ним, але зараз ми навіть не знаємо про терміни закінчення його контрактів. Упевнений, що ми зв'яжемося з ним і дізнаємося, як йдуть справи. Якщо це так, то він повинен вислухати всі сторони. Думаю, для нього буде багато цікавих пропозицій».

Нагадаємо, після перемоги над Роландо Ромеро Девіс покинув промоутерську компанію Флойда Мейвезера.


Карен Агабекян
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Джервонта Девіс Едді Хирн

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