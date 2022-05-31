Хирн готовий підписати контракт з Девісом

Глава британської промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Хирн висловився про бажання підписати контракт з чемпіоном WBA World в легкій вазі Джервонтою Девісом (27-0, 25 КО). Слова промоутера приводить портал boxing247.com.



Думаю, що Девіс сам буде керувати своєю кар'єрою. Очевидно, якщо він стане вільним агентом, ми будемо раді попрацювати з ним, але зараз ми навіть не знаємо про терміни закінчення його контрактів. Упевнений, що ми зв'яжемося з ним і дізнаємося, як йдуть справи. Якщо це так, то він повинен вислухати всі сторони. Думаю, для нього буде багато цікавих пропозицій».