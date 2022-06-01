Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
20:00
live
Інформаційний марафон
21:00
live
Важка атлетика. Чемпіонат Європи. Албанія. Чоловіки. 81кг. Пряма трансляція

Хирн: «Канело ні в якому разі не відмовиться від реваншу з Біволом»

Промоутер заявив, що мексиканець повернеться до другого поєдинку з росіянином
Бокс Професійний бокс
20:45
Хирн: «Канело ні в якому разі не відмовиться від реваншу з Біволом»

Глава промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Хирн заявив, що абсолютний чемпіон світу у другій середній вазі Сауль Альварес (57-2-2, 39 KO) повернеться до реваншу з володарем титулу WBA в напівважкій дивізіоні Дмитром Біволом (19-0, 11 KO) після третього бою з володарем титулу IBF в середній вазі Геннадієм Головкіним (42-1-1, 37 KO).

Хірна цитує портал sportskeeda.com:

«Безумовно, реванш відбудеться. Це цікава розмова, тому що Канело хоче знову побитися з Бівол. Природно, він також бажає битися з Головкіним. Але я думаю про час організації бою з Геннадієм, і зараз відповідний момент. Є тільки один період для поєдинку з GGG, і це вересень. На кону звання абсолютного чемпіона світу у другій середній вазі, велика трилогія. Це був правильний момент, щоб влаштувати їх бій.

Ми розмовляли з Біволом і його командою. Ми працюємо над реваншем на Сінко де Майо в наступному році. Канело ні в якому разі не відмовиться від цього поєдинку. Він відчайдушно хоче поквитатися за поразку».

Дмитро Бивол захистив титул WBA в напівважкій вазі в бою з Саулем Альваресом. офіційно оголошено третій бій Альварес - Головкін.

Рене Тер Велде
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Сауль Альварес Геннадій Головкін Дмитро Бивол Едді Хирн

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Хірн: «Джошуа переможе Усика і поб’ється з Ф’юрі в 2022 році»
Хірн: «Джошуа переможе Усика і поб’ється з Ф’юрі в 2022 році»
Бокс Професійний бокс
11:50
Промоутер Усика спростував інформацію про перенесення реваншу з Джошуа
Промоутер Усика спростував інформацію про перенесення реваншу з Джошуа
Бокс Професійний бокс
08:40
Промоутер Джошуа вважає, що Усик не протягне в реванші з Ентоні і шести раундів
Промоутер Джошуа вважає, що Усик не протягне в реванші з Ентоні і шести раундів
Бокс Професійний бокс
31 травня 19:31
Хірн: «Я вірю, що Хейні переможе»
Хірн: «Я вірю, що Хейні переможе»
Бокс Професійний бокс
31 травня 11:07
Хірн: «У мене є кілька мега-боїв для Джервонти Девіса»
Хірн: «У мене є кілька мега-боїв для Джервонти Девіса»
Бокс Професійний бокс
31 травня 09:57
Хірн: «Бій Усик – Джошуа відбудеться в Саудівській Аравії. За датою проведення можливе перенесення»
Хірн: «Бій Усик – Джошуа відбудеться в Саудівській Аравії. За датою проведення можливе перенесення»
Бокс Професійний бокс
31 травня 09:18

Новини: Бокс

Офіційно оголошено реванш Радченко проти Шпільки
Офіційно оголошено реванш Радченко проти Шпільки
Професійний бокс
21:53
Стало відомо, де відбудеться реванш Усик - Джошуа
Стало відомо, де відбудеться реванш Усик - Джошуа
Професійний бокс
21:30
Збірна України зробила фото в футболках з Зеленським
Збірна України зробила фото в футболках з Зеленським
Аматорський бокс
21:08
Хирн: «Канело ні в якому разі не відмовиться від реваншу з Біволом»
Хирн: «Канело ні в якому разі не відмовиться від реваншу з Біволом»
Професійний бокс
20:45
Конлан битиметься з Марріагой на шоу в Белфасті
Конлан битиметься з Марріагой на шоу в Белфасті
Професійний бокс
20:43
Кличко буде жертвувати Україні по 63,5 грн з продажу кожної своєї книги чеською мовою
Кличко буде жертвувати Україні по 63,5 грн з продажу кожної своєї книги чеською мовою
Професійний бокс
19:58
Продивус про Сосновського: «Ближче до завершення кар'єри він змінив свої пріоритети зі спортивних на фінансові»
Продивус про Сосновського: «Ближче до завершення кар'єри він змінив свої пріоритети зі спортивних на фінансові»
Аматорський бокс
19:30
Камбосос: «Лопес дійсно думав: «Хто це австралієць?»
Камбосос: «Лопес дійсно думав: «Хто це австралієць?»
Професійний бокс
19:30
Гарсія: «Джошуа талановитіший Усика та Ф'юрі. У Ентоні більше навичок»
Гарсія: «Джошуа талановитіший Усика та Ф'юрі. У Ентоні більше навичок»
Професійний бокс
17:45
Всі новини

Популярні новини

Легенда «Шахтаря» – Пушиліну: «Ти тільки щось чуже спздт можеш, але це тимчасово»
Легенда «Шахтаря» – Пушиліну: «Ти тільки щось чуже спздт можеш, але це тимчасово»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
28 травня 08:59
«Тимощук - г*ндон». Українська група присвятила пісню головному зраднику
«Тимощук - г*ндон». Українська група присвятила пісню головному зраднику
Футбол Футбол в Європі
26 травня 16:40
1
Невиразний фінал, але з приємним результатом для України. «Реал» виграв Лігу чемпіонів
Невиразний фінал, але з приємним результатом для України. «Реал» виграв Лігу чемпіонів
Футбол Ліга чемпіонов UEFA
29 травня 00:35
Бронзова призерка Олімпійських ігор: «Бубка забезпечив відсторонення спортсменів з росії та білорусі»
Бронзова призерка Олімпійських ігор: «Бубка забезпечив відсторонення спортсменів з росії та білорусі»
Гандбол
27 травня 20:44
Володимир Кличко: «Світ нарешті прокидається і розуміє, що війну в Україні і російські війська треба зупинити»
Володимир Кличко: «Світ нарешті прокидається і розуміє, що війну в Україні і російські війська треба зупинити»
Бокс Професійний бокс
27 травня 10:41
Терлюга – чемпіонка Європи-2022. Українка вперше в кар'єрі виграла у тріумфатора Ігор в Токіо
Терлюга – чемпіонка Європи-2022. Українка вперше в кар'єрі виграла у тріумфатора Ігор в Токіо
Карате
28 травня 14:14
Всі новини