Хирн: «Канело ні в якому разі не відмовиться від реваншу з Біволом»

Промоутер заявив, що мексиканець повернеться до другого поєдинку з росіянином

Глава промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Хирн заявив, що абсолютний чемпіон світу у другій середній вазі Сауль Альварес (57-2-2, 39 KO) повернеться до реваншу з володарем титулу WBA в напівважкій дивізіоні Дмитром Біволом (19-0, 11 KO) після третього бою з володарем титулу IBF в середній вазі Геннадієм Головкіним (42-1-1, 37 KO).

Хірна цитує портал sportskeeda.com:

«Безумовно, реванш відбудеться. Це цікава розмова, тому що Канело хоче знову побитися з Бівол. Природно, він також бажає битися з Головкіним. Але я думаю про час організації бою з Геннадієм, і зараз відповідний момент. Є тільки один період для поєдинку з GGG, і це вересень. На кону звання абсолютного чемпіона світу у другій середній вазі, велика трилогія. Це був правильний момент, щоб влаштувати їх бій. Ми розмовляли з Біволом і його командою. Ми працюємо над реваншем на Сінко де Майо в наступному році. Канело ні в якому разі не відмовиться від цього поєдинку. Він відчайдушно хоче поквитатися за поразку».

Дмитро Бивол захистив титул WBA в напівважкій вазі в бою з Саулем Альваресом. офіційно оголошено третій бій Альварес - Головкін.