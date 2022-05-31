Хирн готовий підписати контракт з Девісом
Хирн: «У мене є кілька мега-боїв для Джервонти Девіса»
Едді хоче привести «Танка» на DAZN
09:57
Британський промоутер Едді Хирн заявив, що має кілька суперників для бою з чемпіоном WBA World в легкій вазі американцем Джервонтой Девісом (27-0, 25 КО). Слова промоутера приводити портал boxing247.com.
«Девіс є однією з найбільших зірок в боксі. У мене є кілька мега-боїв для нього, і всі ми можемо зробити відразу ж. Я знаю, що наші партнери по трансляціях готові зробити все можливе, тільки щоб залучити його в свою мережу.Нагадаємо, Девіс останній поєдинок провів 28-го травня і нокаутував Роландо Ромеро.
Подивимося. Джервонта – особливий боєць. Я був на арені, коли він виграв у Педрасb. Він дуже талановитий».
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