Хирн: «Єдиний бій, який хоче Джошуа - це проти Усика»
Хирн: «Я висловлюю свою повагу народу України»
Промоутер підтримав українців в непростий час
03 березня 22:50
Глава промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Хирн підтримав народ України, на території якої відбувається збройний конфлікт з Росією.
Слова Хірна призводить ресурс boxingnews24.com:
«Я думав про все це. Про Україну і людей, які демонструють там неймовірну хоробрість, а також деяких великих в минулому бійців і Олександрі Усик. Це дуже емоційний і важливий час для народу України. Так що ми висловлюємо їм свою повагу і готові приділяти їм весь свій час».
Едді Хирн підтвердив, що Ентоні Джошуа (24-2, 22 KO) чекатиме реваншу с Олександром Усик (19-0, 13 KO).
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