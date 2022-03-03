Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
20:00
live
Інформаційний марафон
23:00
THE FOOTBALL REVIEW

Хирн: «Я висловлюю свою повагу народу України»

Промоутер підтримав українців в непростий час
Бокс Професійний бокс
03 березня 22:50
Хирн: «Я висловлюю свою повагу народу України»

Глава промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Хирн підтримав народ України, на території якої відбувається збройний конфлікт з Росією.

Слова Хірна призводить ресурс boxingnews24.com:

«Я думав про все це. Про Україну і людей, які демонструють там неймовірну хоробрість, а також деяких великих в минулому бійців і Олександрі Усик. Це дуже емоційний і важливий час для народу України. Так що ми висловлюємо їм свою повагу і готові приділяти їм весь свій час».

Едді Хирн підтвердив, що Ентоні Джошуа (24-2, 22 KO) чекатиме реваншу с Олександром Усик (19-0, 13 KO).

Рене Тер Велде
Рейтинг:
(Голосів: 2)

Теги

Едді Хирн

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Хирн: «Канело ні в якому разі не відмовиться від реваншу з Біволом»
Хирн: «Канело ні в якому разі не відмовиться від реваншу з Біволом»
Бокс Професійний бокс
01 червня 20:45
Хірн: «Джошуа переможе Усика і поб’ється з Ф’юрі в 2022 році»
Хірн: «Джошуа переможе Усика і поб’ється з Ф’юрі в 2022 році»
Бокс Професійний бокс
01 червня 11:50
Промоутер Усика спростував інформацію про перенесення реваншу з Джошуа
Промоутер Усика спростував інформацію про перенесення реваншу з Джошуа
Бокс Професійний бокс
01 червня 08:40
Промоутер Джошуа вважає, що Усик не протягне в реванші з Ентоні і шести раундів
Промоутер Джошуа вважає, що Усик не протягне в реванші з Ентоні і шести раундів
Бокс Професійний бокс
31 травня 19:31
Хірн: «Я вірю, що Хейні переможе»
Хірн: «Я вірю, що Хейні переможе»
Бокс Професійний бокс
31 травня 11:07
Хірн: «У мене є кілька мега-боїв для Джервонти Девіса»
Хірн: «У мене є кілька мега-боїв для Джервонти Девіса»
Бокс Професійний бокс
31 травня 09:57

Новини: Бокс

Мейвезер назвав Ломаченко в числі тих з ким зобов'язаний побитися Хейні
Мейвезер назвав Ломаченко в числі тих з ким зобов'язаний побитися Хейні
Професійний бокс
21:57
Гарсія проведе бій з Бенавідесом
Гарсія проведе бій з Бенавідесом
Професійний бокс
19:32
Камбосос: «Я відчуваю, що кожен раз, коли потрапляв чисто, Хейні було боляче»
Камбосос: «Я відчуваю, що кожен раз, коли потрапляв чисто, Хейні було боляче»
Професійний бокс
17:10
Колишній тренер Ф'юрі: «Дуже важливо, щоб Джошуа був здатний зламати ритм Усика»
Колишній тренер Ф'юрі: «Дуже важливо, щоб Джошуа був здатний зламати ритм Усика»
Професійний бокс
15:30
Райан Гарсія - про поєдинок Хейні - Камбосос: «Це однозначно був не самий захоплюючий бій»
Райан Гарсія - про поєдинок Хейні - Камбосос: «Це однозначно був не самий захоплюючий бій»
Професійний бокс
12:40
Мейвезер: «Хейні точно повинен побитися з Ломаченко»
Мейвезер: «Хейні точно повинен побитися з Ломаченко»
Професійний бокс
12:00
Усик лише 7-й в оновленому рейтингу кращих боксерів незалежно від ваги від BoxRec
Усик лише 7-й в оновленому рейтингу кращих боксерів незалежно від ваги від BoxRec
Професійний бокс
11:08
Іноуе в 2022 році може зібрати всі пояси в найлегшому дивізіоні
Іноуе в 2022 році може зібрати всі пояси в найлегшому дивізіоні
Професійний бокс
10:55
Гарсія: «Наступний, з ким я хочу бій, це Джервонта Девіс»
Гарсія: «Наступний, з ким я хочу бій, це Джервонта Девіс»
Професійний бокс
10:45
Всі новини

Популярні новини

Сльози Яремчука. Гравці збірної України, незважаючи на поразку, підійшли до фанатів і подякували їм
Сльози Яремчука. Гравці збірної України, незважаючи на поразку, підійшли до фанатів і подякували їм
Футбол Збірна України
05 червня 22:07
3
Легенда збірної Шотландії - про поразку Україні: «Зінченко керував цим шоу»
Легенда збірної Шотландії - про поразку Україні: «Зінченко керував цим шоу»
Футбол Чемпіонат світу з футболу
02 червня 19:45
Президент Skate Canada: «росія порушила Олімпійське перемир'я, російські спортсмени публічно висловили свою підтримку путину і війні»
Президент Skate Canada: «росія порушила Олімпійське перемир'я, російські спортсмени публічно висловили свою підтримку путину і війні»
Фігурне катання
06 червня 21:50
Польща в Лізі націй перемогла потенційного суперника збірної України
Польща в Лізі націй перемогла потенційного суперника збірної України
Футбол Ліга націй UEFA
01 червня 21:23
Тренер Джошуа: «Усик виглядає як серійний убивця»
Тренер Джошуа: «Усик виглядає як серійний убивця»
Бокс Професійний бокс
02 червня 12:04
Популярний ринг-анонсер: «У Усика зашкалює впевненість. Зараз він б'ється за щось більше, ніж титули»
Популярний ринг-анонсер: «У Усика зашкалює впевненість. Зараз він б'ється за щось більше, ніж титули»
Бокс Професійний бокс
05 червня 08:50
Всі новини