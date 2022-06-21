З'явилося епічне промо реваншу Усик – Джошуа
Клімас – про реванш Усик – Джошуа: «20 серпня стане історичним днем для боксу»
Менеджер українця відмітив і нового наставника екс-чемпіона світу
21:29
Егіс Клімас / Фото - TwitterМенеджер чемпіона світу з версій WBA, WBO, IBF, IBO в суперважкому дивізіоні Олександра Усика (19-0, 13 КО), Егіс Клімас, поділився думками про реванш свого клієнта з екс-володарем титулів Ентоні Джошуа (24- 2, 22 КО).
Цитує Клімаса Matchroom Boxing.
«Цей бій дуже важливий для обох боксерів, не тільки для якоїсь однієї сторони. Ентоні хоче повернути свої титули. Ми знаємо, що у нього новий тренер. Я особисто знаю Роберта Гарсію, раніше він тренував кілька моїх чемпіонів. Він відмінний наставник. Я думаю, що Ентоні проробив гарну роботу, вибравши цього тренера».
«Для Усика важливо зберегти титули і йти далі, адже є шанс, що переможець цього протистояння отримає можливість битися за абсолютне чемпіонство. Це буде історичне бій. Упевнений, що 20 серпня також стане історичним днем для боксу».
Нагадаємо, реванш відбудеться 20 серпня в Джидді (Саудівська Аравія).
Зіркові боксери вже провели дебютну битву поглядів перед другим поєдинком.