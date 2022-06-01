Володимир Кличко: «Світ нарешті прокидається і розуміє, що війну в Україні і російські війська треба зупинити»
Кличко буде жертвувати Україні по 63,5 грн з продажу кожної своєї книги чеською мовою
Книгу українського боксера почали продавати в Чехії
19:58
Колишній об'єднаний чемпіон світу в надважкій вазі Володимир Кличко заявив, що буде жертвувати на допомогу Україні 50 чеських крон (63,5 грн) з продажу кожного примірника своєї книги чеською мовою. Про це Кличко повідомив в Instagram.
Кличко зробив заяву напередодні старту продажів книги «Fase the Challenge» в Чехії чеською мовою.
Відзначається, що ініціатива благодійної акції належить книжковому магазину Audiolibrix.
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