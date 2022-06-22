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Кличко закликав Євросоюз надати Україні статус кандидата на членство

Володимир нагадав, що українці заради них жертвують своїми життями
Бокс Професійний бокс
20:45
Кличко закликав Євросоюз надати Україні статус кандидата на членство

Екс-чемпіон світу в суперважкій вазі Володимир Кличко в Instagram закликав європейських політиків надати Україні статус кандидата на членство в ЄС.

«Привіт, Європа.

Європейська комісія винесла позитивне рішення про надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС. Остаточне слово через кілька днів повинні дати лідери європейських країн.

Звертаюся до європейських політиків, чиновників, громадян Європейського Союзу. Сьогодні тільки дві тисячі кілометрів поділяють два світи: європейський, де свобода і демократія є головними цінностями, і середньовічна Русь, де свобода і демократія є головними ворогами.

Президент Єврокомісії заявила, що «заради європейської перспективи українці готові померти». Я хочу, щоб українці жили, жили в свободі і демократії.

На цьому місці, на Майдані Незалежності, 8 років тому звучало: «Україна – це Європа». З тих пір ми кожен день захищаємо наше право бути частиною Європи. Закликаємо всіх, хто причетний до рішення. Доведіть своїми діями готовність відстоювати власні цінності, які Україна відстоює вже сьогодні.

Україна готова наполегливо працювати, щоб стати повноправним членом Союзу. Так, це величезний виклик в економічному і соціальному плані. Але ми можемо розраховувати на сильні елементи: країну, багату своїми землями, і, перш за все, багату своїми людьми. Українці – діячі, які бажають, працьовиті і в авангарді цифровізації. Україна – це не тільки щит Європи, це також відмінна можливість для Європи, її процвітання і майбутнього.

Відстоюйте свободу. Відстоюйте демократію. Підтримуйте Україну».


Нагадаємо, раніше Верховна Рада України прийняла закон «Про антидопінгову діяльність в спорті».

Карен Агабекян
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Володимир Кличко

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