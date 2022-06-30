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Колишній чемпіон світу: «Джошуа буде складно перемогти Усика. Я не бачу в ньому того вогню»

Карл Фроч – про реванш зіркових суперважковаговиків
Бокс Професійний бокс
12:54
Колишній чемпіон світу: «Джошуа буде складно перемогти Усика. Я не бачу в ньому того вогню»
Екс-чемпіон світу Карл Фроч поділився думкою з приводу реваншу між чемпіоном WBA, WBO, IBO і IBF в суперважкому дивізіоні Олександром Усиком (19-0, 13 КО) і колишнім володарем титулів Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО).

Цитує Фроча Boxing News 24.

«Думаю, Джошуа буде дуже складно перемогти. Ентоні буде дуже складно, якщо він кардинально не змінить своє мислення. Він повинен почати вірити в себе. Вийти в ринг з повною впевненістю і незважаючи ні на що виконати свою роботу. Якщо він буде впевнений в собі, то зможе домогтися успіху».


«Після поразки від Енді Руїса його менталітет переможця зник. Він пережив реванш з Руїсом, також мене не вразила його перемога над Пулєвим. Я не бачу в ньому того вогню, що горів раніше».


Нагадаємо, реванш між Усик і Джошуа відбудеться 20 серпня в Джидді (Саудівська Аравія).

Напередодні другого поєдинку – в Лондоні пройшла друга битва поглядів зоряних боксерів.
Володимир Кириченко
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Теги

Олександр Усик Ентоні Джошуа Карл Фроч

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