Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
11:40
TOTAL COMBAT
11:45
Волейбол. Суперліга-Дмарт. Жінки. Добродій-Медуніверситет-ШВСМ - Прометей

Колишній чемпіон світу: «Лопесу буде важко в першій напівсередній вазі, з ким би він не бився»

Андре Уорд – про перспективи екс-володаря титулів в новому дивізіоні
Бокс Професійний бокс
13 грудня 07:51
Колишній чемпіон світу: «Лопесу буде важко в першій напівсередній вазі, з ким би він не бився»
Теофімо Лопес / Фото - Getty Images
Екс-чемпіон світу Андре Уорд відреагував на перемогу колишнього лідера легкого дивізіону Теофімо Лопеса (18-1, 13 КО) над досвідченим іспанцем Сандором Мартіном (40-3, 13 КО) в елімінаторе WBC в першій напівсередній ваговій категорії.

Цитує Уорда boxing247.com.

«Тео виглядав не дуже добре в останньому бою. У першій напівсередній вазі йому буде важко, з ким би він не бився. До того ж Прогрейс відрізняється від інших бійців. Є причина, чому багато людей не вимовляють його імені. Є причина, чому його намагаються не помічати. Це не тому, що він поганий боєць. Реджіс знає, хто він такий. Ви знаєте, хто ви коли підписуєте контракт на бій з ним. Це не буде довга ніч, якщо ви не обережні з таким бійцем».


Нагадаємо, Лопес і Мартін провели поєдинок сьогодні на арені Madison Square Garden в Нью-Йорку, США. Перемогу роздільним рішенням суддів здобув Теофімо.

Володимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Теофімо Лопес Сандор Мартін Андре Уорд

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

X-Video:

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Хірн побачив у Теофімо Лопеса регрес після перемоги над Ломаченком
Хірн побачив у Теофімо Лопеса регрес після перемоги над Ломаченком
Бокс Професійний бокс
09:52
Уорд назвав свого фаворита в поєдинку Джервонта – Райан Гарсія
Уорд назвав свого фаворита в поєдинку Джервонта – Райан Гарсія
Бокс Професійний бокс
13 грудня 10:39
Сандор Мартін: «Оцінки на картках суддів були божевільними. Особливо 97-92»
Сандор Мартін: «Оцінки на картках суддів були божевільними. Особливо 97-92»
Бокс Професійний бокс
12 грудня 08:20
Колишній тренер Гвоздика звинуватив в корупції суддів бою Теофімо Лопес – Сандор Мартін
Колишній тренер Гвоздика звинуватив в корупції суддів бою Теофімо Лопес – Сандор Мартін
Бокс Професійний бокс
11 грудня 19:38
Сандор Мартін назвав рішення суддів в поєдинку з Лопесом «грабунком»
Сандор Мартін назвав рішення суддів в поєдинку з Лопесом «грабунком»
Бокс Професійний бокс
11 грудня 13:19
Лопес: «Ми хотіли б битися з Тейлором, Прогрейсом та провести реванш з Камбососом»
Лопес: «Ми хотіли б битися з Тейлором, Прогрейсом та провести реванш з Камбососом»
Бокс Професійний бокс
11 грудня 10:44

Новини: Бокс

Хірн назвав імена двох наступних суперників Альвареса
Хірн назвав імена двох наступних суперників Альвареса
Професійний бокс
11:42
«Мені здається – потрібна увага СБУ», «вали з нашої України». Реакції фанатів на пост Ломаченко з митрополитом лукою
«Мені здається – потрібна увага СБУ», «вали з нашої України». Реакції фанатів на пост Ломаченко з митрополитом лукою
Професійний бокс
10:34
Хірн побачив у Теофімо Лопеса регрес після перемоги над Ломаченком
Хірн побачив у Теофімо Лопеса регрес після перемоги над Ломаченком
Професійний бокс
09:52
Лапін розповів, навіщо вся команда Усика приїхала на бій Ф'юрі – Чісора
Лапін розповів, навіщо вся команда Усика приїхала на бій Ф'юрі – Чісора
Професійний бокс
09:28
Іноуе підніметься у вазі, щоб вдруге стати абсолютним чемпіоном світу
Іноуе підніметься у вазі, щоб вдруге стати абсолютним чемпіоном світу
Професійний бокс
08:48
Джо Джойс розповів, коли поб'ється з переможцем бою Усик – Ф'юрі
Джо Джойс розповів, коли поб'ється з переможцем бою Усик – Ф'юрі
Професійний бокс
08:22
Енніс зізнався, що його розчарувала новина про бій з Чухаджяном
Енніс зізнався, що його розчарувала новина про бій з Чухаджяном
Професійний бокс
07:48
Джошуа оцінив можливість побитися за правилами MMA
Джошуа оцінив можливість побитися за правилами MMA
Професійний бокс
07:26
Хірн: «Ми ніколи не просили у Околі 500 тисяч фунтів стерлінгів»
Хірн: «Ми ніколи не просили у Околі 500 тисяч фунтів стерлінгів»
Професійний бокс
06:50
Всі новини

Популярні новини

«Майбутній чемпіон світу» розповів, як Ф’юрі переможе Усика
«Майбутній чемпіон світу» розповів, як Ф’юрі переможе Усика
Бокс Професійний бокс
10 грудня 13:25
Вважаєте, що для Ф’юрі бій з Чісорою був простим? Лишень подивіться на синці Тайсона після поєдинку
Вважаєте, що для Ф’юрі бій з Чісорою був простим? Лишень подивіться на синці Тайсона після поєдинку
Бокс Професійний бокс
08 грудня 16:10
У команді Ф’юрі назвали бійця, у якого найкращі шанси у бою з Тайсоном
У команді Ф’юрі назвали бійця, у якого найкращі шанси у бою з Тайсоном
Бокс Професійний бокс
09 грудня 01:20
Усик звернувся до Ф’юрі, згадавши про зайву вагу Тайсона
Усик звернувся до Ф’юрі, згадавши про зайву вагу Тайсона
Бокс Професійний бокс
08 грудня 19:15
Лопес, побувавши в нокдауні, рішенням суддів виграв бій у Мартіна
Лопес, побувавши в нокдауні, рішенням суддів виграв бій у Мартіна
Бокс Професійний бокс
11 грудня 07:51
Непереможений британський суперважковаговик зізнався у коханні Усику
Непереможений британський суперважковаговик зізнався у коханні Усику
Бокс Професійний бокс
14 грудня 17:10
Всі новини