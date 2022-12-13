Колишній тренер Гвоздика звинуватив в корупції суддів бою Теофімо Лопес – Сандор Мартін
Колишній чемпіон світу: «Лопесу буде важко в першій напівсередній вазі, з ким би він не бився»
Андре Уорд – про перспективи екс-володаря титулів в новому дивізіоні
13 грудня 07:51
Теофімо Лопес / Фото - Getty ImagesЕкс-чемпіон світу Андре Уорд відреагував на перемогу колишнього лідера легкого дивізіону Теофімо Лопеса (18-1, 13 КО) над досвідченим іспанцем Сандором Мартіном (40-3, 13 КО) в елімінаторе WBC в першій напівсередній ваговій категорії.
Цитує Уорда boxing247.com.
«Тео виглядав не дуже добре в останньому бою. У першій напівсередній вазі йому буде важко, з ким би він не бився. До того ж Прогрейс відрізняється від інших бійців. Є причина, чому багато людей не вимовляють його імені. Є причина, чому його намагаються не помічати. Це не тому, що він поганий боєць. Реджіс знає, хто він такий. Ви знаєте, хто ви коли підписуєте контракт на бій з ним. Це не буде довга ніч, якщо ви не обережні з таким бійцем».
Нагадаємо, Лопес і Мартін провели поєдинок сьогодні на арені Madison Square Garden в Нью-Йорку, США. Перемогу роздільним рішенням суддів здобув Теофімо.
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