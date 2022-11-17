«Шрек». Джейк Пол образив батька Тайсона Ф'юрі
Колишній нокаутер з UFC викликав на бій Джейка Пола
Ще один боєць MMA рветься в бокс
17 листопада 02:50
Тіаго Сантос / Фото: MMAJunkie
Екс-боєць напівважкої ваги UFC Тіаго Сантос в Twitter запропонував провести боксерський поєдинок проти відеоблогера Джейка Пола (6-0, 4 КО).
«Джейк Пол, ти все розважаєшся, боксуючи з борцями і людьми похилого віку, а як щодо бою з дійсно серйозним суперником? Я той, хто тобі потрібен!»
Нагадаємо, сам Джейк Пол зараз розкручує бій з Томмі Ф'юрі.
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