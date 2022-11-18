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Колишній суперник Ломаченка знявся з поєдинку з Лопесом. Теофімо отримав нового опонента

Американець і раніше хотів бій з Мартіном
Бокс Професійний бокс
18 листопада 08:43
Колишній суперник Ломаченка знявся з поєдинку з Лопесом. Теофімо отримав нового опонента
Фото: Twitter

Колишній абсолютний чемпіон легкої ваги Теофімо Лопес (17-1, 13 KO) за місяць до поєдинку отримав нового суперника, повідомляє інсайдер ESPN Майк Коппінджер.

Американець замість Хосе Педраси (29-4-1, 14 KO), який знявся через хворобу (не COVID-19), битиметься з чемпіоном WBA International Сандора Мартіна (40-2, 13 KO).

Відзначимо, що команда Лопеса вже намагалася організувати бій з Мартіном.

Олег Шумейко-молодший
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Теги

Теофімо Лопес Сандор Мартін

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