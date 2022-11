Колишній суперник Ломаченка знявся з поєдинку з Лопесом. Теофімо отримав нового опонента

Фото: Twitter

Колишній абсолютний чемпіон легкої ваги Теофімо Лопес (17-1, 13 KO) за місяць до поєдинку отримав нового суперника, повідомляє інсайдер ESPN Майк Коппінджер.



Американець замість Хосе Педраси (29-4-1, 14 KO), який знявся через хворобу (не COVID-19), битиметься з чемпіоном WBA International Сандора Мартіна (40-2, 13 KO).

Sandor Martin has agreed to a deal to fight Teofimo Lopez on Dec. 10 in New York, sources tell ESPN. Jose Pedraza withdrew from the 140-pound bout with a non-COVID illness. Martin scored a career-best win last year with an upset of Mikey Garcia. An upgrade over Pedraza, IMO.