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Колишній тренер Головкіна назвав чотирьох найскладніших суперників для Альвареса

Абель Санчес вважає, що є цілий ряд бійців, здатних доставити проблем Канело
Бокс Професійний бокс
22:50
Колишній тренер Головкіна назвав чотирьох найскладніших суперників для Альвареса

Абель Санчес, колишній тренер об'єднаного чемпіона світу з версій WBA і IBF в середній вазі Геннадія Головкіна (42-1-1, 37 KO), вважає, що є цілий ряд бійців, здатних доставити проблем абсолютному чемпіону світу у другій середній вазі Саулю Альваресу (57-1-2, 39 KO).

«У Бівола відповідний стиль, тому що він не боїться Канело. Він буде змушувати Канело задкувати, буде першим номером, він крупніше. Так що незалежно від того, будуть вони битися в напівважкій або другій середній вазі, але це складний поєдинок для Канело. Безумовно, Бівол вже його побив, чи не так? Я думаю, що Бівол, Геннадій, Бенавідес і Бетербієв - це чотири найскладніших бою для Канело».

Дмитро Бивол захистив титул WBA в напівважкій вазі в бою з Саулем Альваресом.

офіційно оголошено третій бій Альварес - Головкін.


Рене Тер Велде
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Сауль Альварес Абель Санчес

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