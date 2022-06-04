Колишній тренер Головкіна назвав чотирьох найскладніших суперників для Альвареса

Абель Санчес вважає, що є цілий ряд бійців, здатних доставити проблем Канело

Абель Санчес, колишній тренер об'єднаного чемпіона світу з версій WBA і IBF в середній вазі Геннадія Головкіна (42-1-1, 37 KO), вважає, що є цілий ряд бійців, здатних доставити проблем абсолютному чемпіону світу у другій середній вазі Саулю Альваресу (57-1-2, 39 KO).

«У Бівола відповідний стиль, тому що він не боїться Канело. Він буде змушувати Канело задкувати, буде першим номером, він крупніше. Так що незалежно від того, будуть вони битися в напівважкій або другій середній вазі, але це складний поєдинок для Канело. Безумовно, Бівол вже його побив, чи не так? Я думаю, що Бівол, Геннадій, Бенавідес і Бетербієв - це чотири найскладніших бою для Канело».

Дмитро Бивол захистив титул WBA в напівважкій вазі в бою з Саулем Альваресом.

офіційно оголошено третій бій Альварес - Головкін.