Титульний поєдинок Конлан - Вуд відбудеться в Ноттінгемі. Відома дата бою
Конлан битиметься з Марріагой на шоу в Белфасті
Ірландець і колумбієць програли останні бої
20:43
Ірландський боксер напівлегкої ваги Майкл Конлан (16-1, 8 КО) наступний поєдинок проведе проти Мігеля Маріаги (30-5, 26 КО). Про це в Twitter повідомив журналіст Майкл Бенсон.
Бій пройде 6 серпня в Белфасті.
Нагадаємо, в березні Конлан несподівано програв нокаутом британцеві Лі Вуду. Марріага в крайньому бою поступився Едуардо Раміресу.
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