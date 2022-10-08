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Конору Бенну загрожує 4-річна дискваліфікація

Британський проспект повинен був провести бій з Юбенком-молодшим
Бокс Професійний бокс
08 жовтня 22:24
Конору Бенну загрожує 4-річна дискваліфікація
Конор Бенн / Фото - boxingnews24
Антидопінгова організація Великобританії продовжує вести розслідування проти британського проспекта середнього дивізіону Коннора Бенна (21-0, 14 KO). 

Повідомляється, що боксеру може загрожувати чотирирічна дискваліфікація. Про це повідомляє Boxing News 24.

Нагадаємо, що допінг-тест Бенна показав позитивний результат на наявність кломіфена – речовини, забороненого Світовим антидопінговим агентством (WADA).

Поєдинок Бенна проти Кріса Юбенка-молодшого (32-2, 23 KO) був запланований на 8 жовтня в Лондоні (Великобританія). 
Володимир Кириченко
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Теги

Конор Бенн Кріс Юбенк-молодший

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