Хірн – про скасування поєдинку Бенн – Юбенк-молодший: «Це повинен був бути бій з багатою історією»
Конору Бенну загрожує 4-річна дискваліфікація
Британський проспект повинен був провести бій з Юбенком-молодшим
08 жовтня 22:24
Конор Бенн / Фото - boxingnews24Антидопінгова організація Великобританії продовжує вести розслідування проти британського проспекта середнього дивізіону Коннора Бенна (21-0, 14 KO).
Повідомляється, що боксеру може загрожувати чотирирічна дискваліфікація. Про це повідомляє Boxing News 24.
Нагадаємо, що допінг-тест Бенна показав позитивний результат на наявність кломіфена – речовини, забороненого Світовим антидопінговим агентством (WADA).
Поєдинок Бенна проти Кріса Юбенка-молодшого (32-2, 23 KO) був запланований на 8 жовтня в Лондоні (Великобританія).
Коментарі 0