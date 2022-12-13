ESPN склала рейтинг топ-100 кращих боксерів сучасності. Усик – 3-й, Ломаченко – 14-й
Костя Цзю назвав Усика та бівола кращими боксерами 2022 року
Легендарний австралієць відзначив перемогу українця в реванші з Джошуа
13 грудня 17:50
Олександр Усик / Фото - GettyImagesЕкс-абсолютний чемпіон світу Костя Цзю назвав кращих боксерів 2022 року. У рейтинг легендарного австралійця увійшли росіянин дмитрій бівол (21-0, 11 KO), чемпіон світу в напівважкому дивізіоні за версією WBА, та українець Олександр Усик (20-0, 13 КО), володар титулів в суперважкій вазі за версіями WBA, IBF, IBO і WBO.
«Один з них – це Усик, як він виглядав у другому бою з Ентоні Джошуа. Цього достатньо. Звичайно, ще й діму бівола. Так впевнено перемогти Сауля Альвареса, по суті, на його території. Думаю, двох боксерів досить».
Нагадаємо, ESPN склала рейтингу топ-100 кращих боксерів незалежно від вагової категорії.
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