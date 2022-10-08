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Футзал. Чемпіонат світу 2024. Чоловіки. Кваліфікація. Україна - Косово

Котельник: «кремльов робить все, що йому скаже путін. Крім грошей і влади у нього нічого немає»

Колишній чемпіон світу – про неадекватні рішення Міжнародної асоціації боксу
Бокс Аматорський бокс
08 жовтня 21:31
Котельник: «кремльов робить все, що йому скаже путін. Крім грошей і влади у нього нічого немає»
Андрій Котельник / Фото - kamp-sport.com
Екс-чемпіон світу в першій напівсередній вазі Андрій Котельник порталу Lucky Punch розповів про вплив рашистського президента путіна на голову Міжнародної асоціації боксу (IBA) умара кремльова.

«кремльов – права рука диктатора путіна, який хоче знищити Україну. І він робить все, що йому скаже головнокомандувач. Яке він має відношення до боксу? Він що, боксер? Чого він досяг в боксі, що він керує IBA і приймає будь-які рішення?».


«Крім грошей і влади у нього нічого немає. У таких людей нічого святого немає. Там принципово зав'язані на маніпулюванні через владу і гроші».


«Сьогодні світом правлять гроші. Людські життя жінок, дітей, чоловіків нічого не варті. Подивіться, скільки росіян за останні 10 років очолювали федерації в різних видах спорту. У них є «газпром», який фінансує всі ці процеси і головнокомандувач путин, який розповідає, що їх всі повинні боятися і поважати».


Нагадаємо, раніше IBA допустила російських і білоруських спортсменів до міжнародних турнірів, на яких вони зможуть виступати з національною символікою своїх країн. Також Асоціація призупинила діяльність Федерації боксу України через втручання влади країни в її діяльність. 
Володимир Кириченко
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Андрій Котельник IBA

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