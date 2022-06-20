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Красюк: «Другий поєдинок між Усиком і Джошуа буде набагато масштабніше і більш видовищним, ніж перший»

Гендір K2 Promotions – про майбутній реванш в суперважкому дивізіоні
Бокс Професійний бокс
08:53
Красюк: «Другий поєдинок між Усиком і Джошуа буде набагато масштабніше і більш видовищним, ніж перший»
Олександр Красюк / Фото - Facebook
Промоутер чемпіона світу з версій WBA, WBO, IBO і IBF в суперважкому дивізіоні Олександра Усика (19-0, 13 КО), Олександр Красюк, в Instagram прокоментував офіційний анонс реваншу свого підопічного проти колишнього володаря титулів Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО).

«Реванш вже в процесі. Цей бій буде набагато масштабніше і більш видовищним, ніж перший. Тут пишеться нова історія. Бути частиною цього –   величезна честь. Наша країна бореться за свою спадщину. Наша місія – розширювати її спадщину. За допомогою Господа ми доб'ємося цього».




Нагадаємо, напередодні було офіційно оголошено, що реванш між Усиком і Джошуа відбудеться 20 серпня в Джидді (Саудівська Аравія).

Відзначимо, що українець вперше в кар'єрі буде боксувати на Близькому Сході. До цього Усик проводив бої в Україні, Німеччині, Польщі, США, Латвії, Росії та Великобританії.

Володимир Кириченко
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Теги

Олександр Усик Ентоні Джошуа Олександр Красюк

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