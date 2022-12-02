Красюк: «Хейні не представляє собою нічого надприродного. Ломаченко можуть перешкодити перемогти тільки травми»

Промоутер Олександр Красюк заявив FightNews, що не бачить шансів у Девіна Хейні (29-0, 15 КО) в бою проти Василя Ломаченко (17-2, 11 КО).

Так, суперник був не подарунок, потужний. І, на мій погляд, суперник Ломаченко, вийшовши в ринг з Хейні, має більше шансів здобути перемогу. Тому Ломаченко має ще більше шансів. Звичайно ж, в моєму розумінні він безперечний фаворит в цьому поєдинку.

Хейні не представляє собою нічого надприродного. Єдине, що може перешкодити Ломаченко добре виступити в цьому поєдинку, — це травми, стан здоров'я і стан психіки. Це три абсолютно суб'єктивних моменту, ніяк не пов'язаних з суперником. У суперника немає нічого такого цінного, що б він міг протиставити Ломаченко».