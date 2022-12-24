Красюк: «Хижняк не хоче над захистом працювати»

Промоутер заявив, що завжди готовий співпрацювати з Олександром

Фото: ФБУ

Генеральний директор K2 Promotions Олександр Красюк заявив, що готовий працювати з Олександром Хижняком:



Давненько не спілкувались. Я привітав його з днем народженням ще в серпні. Я йому давно сказав, що двері завжди відчинені. Як тільки надумаєш – приходь.

У нього є мета – він хоче стати олімпійським чемпіоном. Він до цього йде, працює, знову став чемпіоном України. Не хоче над захистом працювати, єдине що. А над цим треба попрацювати, як показав фінал минулої Олімпіади. Чемпіонат України показував теж саме.

Але він цілеспрямований, йде до своєї мети, тому Бог йому в допомогу. Хай займається.

Хижняк налаштований на золото Олімпійських ігор-2024.