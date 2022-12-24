Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
17:55
Осине гніздо. Художній фільм
17:35
Гандбол. Бундесліга. Фленсбург-Хандевітт - Кіль

Красюк: «Хижняк не хоче над захистом працювати»

Промоутер заявив, що завжди готовий співпрацювати з Олександром
Бокс Аматорський бокс
17:20
Красюк: «Хижняк не хоче над захистом працювати»
Фото: ФБУ

Генеральний директор K2 Promotions Олександр Красюк заявив, що готовий працювати з Олександром Хижняком:

Давненько не спілкувались. Я привітав його з днем народженням ще в серпні. Я йому давно сказав, що двері завжди відчинені. Як тільки надумаєш – приходь.

У нього є мета – він хоче стати олімпійським чемпіоном. Він до цього йде, працює, знову став чемпіоном України. Не хоче над захистом працювати, єдине що. А над цим треба попрацювати, як показав фінал минулої Олімпіади. Чемпіонат України показував теж саме.

Але він цілеспрямований, йде до своєї мети, тому Бог йому в допомогу. Хай займається.

Хижняк налаштований на золото Олімпійських ігор-2024.

Джерело: ua.tribuna.com Олег Шумейко-молодший
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Олександр Хіжняк Олександр Красюк

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

X-Video:

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Красюк: «Переможець поєдинку Усик – Ф'юрі буде доданий до списку найвеличніших боксерів в історії»
Красюк: «Переможець поєдинку Усик – Ф'юрі буде доданий до списку найвеличніших боксерів в історії»
Бокс Професійний бокс
23 грудня 22:49
Красюк: «Усик може нокаутувати Ф'юрі. Чим більше шафа, тим гучніше вона падає»
Красюк: «Усик може нокаутувати Ф'юрі. Чим більше шафа, тим гучніше вона падає»
Бокс Професійний бокс
23 грудня 20:00
Промоутер Усика: «Ф’юрі – генератор, але це прикольно»
Промоутер Усика: «Ф’юрі – генератор, але це прикольно»
Бокс Професійний бокс
22 грудня 07:33
Красюк: «Плануємо у 2023 році організувати Берінчику мінімум 2 поєдинки»
Красюк: «Плануємо у 2023 році організувати Берінчику мінімум 2 поєдинки»
Бокс Професійний бокс
21 грудня 20:34
Харциз в найближчому майбутньому підпише контракт з K2 Promotions
Харциз в найближчому майбутньому підпише контракт з K2 Promotions
Бокс Професійний бокс
20 грудня 14:00
Красюк: «Сказав промоутеру Ломаченка поберегти свого бійця, тому що Берінчик його точно вб’є»
Красюк: «Сказав промоутеру Ломаченка поберегти свого бійця, тому що Берінчик його точно вб’є»
Бокс Професійний бокс
19 грудня 18:05
2

Новини: Бокс

Мейвезер: «Я не буду приймати подарунки на Різдво»
Мейвезер: «Я не буду приймати подарунки на Різдво»
Професійний бокс
15:59
Спенс: «Мій тренер допоміг би Джошуа вийти на топ-рівень»
Спенс: «Мій тренер допоміг би Джошуа вийти на топ-рівень»
Професійний бокс
15:18
Екстренер Джошуа розповів, за якої умови Ей Джей міг стати триразовим чемпіоном світу
Екстренер Джошуа розповів, за якої умови Ей Джей міг стати триразовим чемпіоном світу
Професійний бокс
14:16
Британський тренер: «Усик в спарингах бив великих хлопців, на зразок Ф'юрі. Розмір для нього неважливий»
Британський тренер: «Усик в спарингах бив великих хлопців, на зразок Ф'юрі. Розмір для нього неважливий»
Професійний бокс
13:28
Тренер Дюбуа: «Джошуа потрібно перестати сумніватися у собі, а не звинувачувати у всіх невдачах тренерів»
Тренер Дюбуа: «Джошуа потрібно перестати сумніватися у собі, а не звинувачувати у всіх невдачах тренерів»
Професійний бокс
12:36
Промоутер Ф'юрі: «Всі хочуть бій Тайсона з Усиком. Поєдинок повинен відбутися до березня»
Промоутер Ф'юрі: «Всі хочуть бій Тайсона з Усиком. Поєдинок повинен відбутися до березня»
Професійний бокс
10:45
Паркер: «Ф'юрі зловить Усика. Він занадто великий»
Паркер: «Ф'юрі зловить Усика. Він занадто великий»
Професійний бокс
09:30
Красюк: «Переможець поєдинку Усик – Ф'юрі буде доданий до списку найвеличніших боксерів в історії»
Красюк: «Переможець поєдинку Усик – Ф'юрі буде доданий до списку найвеличніших боксерів в історії»
Професійний бокс
23 грудня 22:49
Тім Цзю: «Нехай Чарло тримає ремені блискучими, тому що я йду за ними»
Тім Цзю: «Нехай Чарло тримає ремені блискучими, тому що я йду за ними»
Професійний бокс
23 грудня 22:12
Всі новини

Популярні новини

«Це вам не проскурки в Лаврі робити». Ломаченку дісталося від українського військового
«Це вам не проскурки в Лаврі робити». Ломаченку дісталося від українського військового
Бокс Професійний бокс
22 грудня 10:53
3
UEFA і FIFA пригрозили виключити Україну зі своїх організацій
UEFA і FIFA пригрозили виключити Україну зі своїх організацій
Футбол Українська Прем'єр-ліга
19 грудня 18:11
4
Красюк: «Сказав промоутеру Ломаченка поберегти свого бійця, тому що Берінчик його точно вб’є»
Красюк: «Сказав промоутеру Ломаченка поберегти свого бійця, тому що Берінчик його точно вб’є»
Бокс Професійний бокс
19 грудня 18:05
2
Вихрист виграв 11-й бій в кар'єрі
Вихрист виграв 11-й бій в кар'єрі
Бокс Професійний бокс
18 грудня 04:25
1
Усик пожертвував майже 14 мільйонів гривень на відновлення села в Київській області
Усик пожертвував майже 14 мільйонів гривень на відновлення села в Київській області
Бокс Професійний бокс
23 грудня 20:22
1
Льюїс: «Розглядав варіант з ще одним поєдинком проти Віталія Кличка»
Льюїс: «Розглядав варіант з ще одним поєдинком проти Віталія Кличка»
Бокс Професійний бокс
19 грудня 09:22
Всі новини