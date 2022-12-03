«Протягом багатьох років, ще починаючи з Кличка…» У команді українця заявили, що перешкоду для бою Ф’юрі – Усик буде усунуто
Красюк назвав головного винуватця зриву мегафайта Усик – Ф'юрі
Промоутер українця розклав все по поличках
08:41
Усик та Ф'юрі / Фото - skysports.comПромоутер чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBO і IBF в суперважкому дивізіоні Олександра Усика (20-0, 13 KO), Олександр Красюк, в інтерв'ю YouTube-каналу Boxing Social з упевненістю заявив, що лише володар титулу WBC Тайсон Ф'юрі (32-0-1, 23 KO) винен в тому, що не вийшов в ринг з українцем.
«Я думаю, що Ф'юрі уникав Усика раніше. Це не неповажний коментар, а факт. В цьому році у Ф'юрі був шанс побитися за звання абсолютного чемпіона. Ділліан Уайт погодився відійти в сторону. Ентоні Джошуа, у якого був негайний реванш з Усиком, погодився відійти в сторону. Наші партнери на Близькому Сході погодилися провести бій».
«Залишалося дочекатися одного – згоди Тайсона на цей поєдинок. І він її не дав. У цьому полягає проблема».
Промоутер Ф'юрі вважає, що в разі перемоги над Дереком Чісорою (33-12, 23 KO) «Циганський король» повинен битися з Усиком.
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