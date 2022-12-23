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Красюк: «Переможець поєдинку Усик – Ф'юрі буде доданий до списку найвеличніших боксерів в історії»
Генеральний директор К2 Promotions згадав і про Алі з Тайсоном
23 грудня 22:49
Усик – Ф'юрі / Фото - lasueur.comПромоутер володаря титулів WBO, WBA, IBO і IBF в суперважкому дивізіоні Олександра Усика (20-0, 13 КО), Олександр Красюк, відповів на питання, чи стане тріумфатор поєдинку Усик – Ф'юрі найбільшим боксером всіх часів.
«Не можна змістити Мохаммеда Алі або Майка Тайсона з їх позицій, займаних ними в історії боксу. Додати ще кого-то в ці позиції – можна. І, однозначно, переможець буде доданий до цього переліку найвеличніших боксерів в історії».
«Мохаммед Алі назавжди залишиться The Greatest. 10 років, 50 років ще пройде. Мохаммед Алі – це бренд. Я недавно бачив стару бабусю в Європі. Вона йшла в толстовці із зображенням Мохаммеда Алі. Можливо, вона не знає, хто це, але кофту носить. Неважливо, як він вигравав або програвав. У нього було досить провалів в кар'єрі. Так само і Майк Тайсон. Він закінчив кар'єру на канвасі рингу. Але Майк Тайсон це Майк Тайсон».
«Якщо когось із України, хто не знає бокс, не стежив за цим спортом, запитати, що таке професійний бокс, всі скажуть – Майк Тайсон або Мохаммед Алі».
Також Красюк заявив, що його підопічний може нокаутувати Ф'юрі в майбутньому поєдинку.