Красюк: «Якщо бій Ф’юрі – Усик не відбудеться до 4 березня, тоді його може взагалі не буде»
Красюк: «Усик може нокаутувати Ф'юрі. Чим більше шафа, тим гучніше вона падає»
Генеральний директор K2 Promotions згадав протистояння британця з Уайлдером
23 грудня 20:00
Олександр Красюк і Олександр Усик/ Фото - FacebookПромоутер чемпіона світу з версій WBA, WBO, IBO і IBF в суперважкому дивізіоні Олександра Усика (20-0, 13 KO), Олександр Красюк, в інтерв'ю YouTube-каналу BT Sport Boxing з упевненістю заявив, що його підопічний може нокаутувати володаря титулу WBC Тайсона Ф'юрі (33-0-1, 24 KO) в майбутньому поєдинку.
«Звичайно, Усик може нокаутувати Ф'юрі. Ви краще за мене знаєте, що для того, щоб відправити людину в нокаут, потрібно зачепити його підборіддя з належною силою в потрібний момент. Неважливо, наскільки велика людина. Чим більше шафа, тим гучніше вона падає».
«Ф'юрі падав багато разів, навіть від крузера. Подивіться, як багато разів його кидав Уайлдер. Так, Деонте б'є важко. Але я маю на увазі, що він знаходив можливість донести свій удар. Це означає, що у Ф'юрі є проблеми із захистом. Він пропускає удари, а це значить, що є можливість нокаутувати його».
Нагадаємо, відомий американський промоутер Лу Дібелла поділився очікуваннями від бою Усик – Ф'юрі.