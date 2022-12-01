Хргович планує зірвати уніфікацію титулів Ф'юрі – Усик
Красюк: «Усик не звільнить титул заради поєдинку з Ф'юрі»
Промоутер українця – про можливу уніфікацію поясів в хевівейті
01 грудня 14:25
Олександр Усик / Фото - japantimes.co.jpПромоутер чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBO і IBF в суперважкій вазі Олександра Усика (20-0, 13 КО), Олександр Красюк, в інтерв'ю YouTube-каналу iD Boxing запевнив, що його підопічний не стане відмовлятися від одного зі своїх титулів заради того, щоб вийти ринг проти володаря пояса WBC Тайсона Ф'юрі (32-0-1, 23 KO).
«Якщо хтось замислюється про можливість того, що Усик звільнить титул, то він абсолютно помиляється. Олександр ніколи не відмовиться від пояса. Усик буде йти за званням абсолютного чемпіона, що б для цього не потрібно».
«Битися з усіма обов'язковими претендентами – не найулюбленіший сценарій Усика, але так як Олександр вважає себе в позитивному сенсі впертим, цілеспрямованою людиною, він цього не пропустить. Він буде йти вперед і справлятися з викликами».
Нагадаємо, що на даний момент на поєдинку з Усик активно наполягає обов'язковий претендент на пояс IBF Філіп Хргович.