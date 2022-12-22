Красюк: «Якщо бій Ф’юрі – Усик не відбудеться до 4 березня, тоді його може взагалі не буде»

Фото: Instagram

Промоутер Олександра Усика (20-0, 13 KO) Олександр Красюк в інтерв’ю instagram.com/boxingukraineboxing заявив, що затягування з організацією поєдинку з Тайсоном Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) може призвести до його зриву:



Тому зупиняємося на цій версії. Але ж далі в арабських країнах почнеться Рамадан, під час якого точно ніхто нічого робити не буде. Якщо цей бій не відбудеться до 4 березня, він зможе пройти аж наприкінці квітня – на початку травня.

Якщо ми так довго затягнемо, то в нас будуть з’являтися кейси з обов’язковими захистами. Як ми їх будемо розрулювати? Чи зможемо?

Тоді IBF може вийти та видати рішення на промоутерські торги. І тоді вже цей поєдинок або буде не за «абсолюта», або взагалі не буде.