Кроуфорд: «Чарло, я знаю, що ти б спустився, щоб побитися зі мною в першій середній вазі»

Американець відповів на виклик свого співвітчизника

Чемпіон світу за версією WBO в напівсередній вазі Теренс Кроуфорд (38-0, 29 KO) відповів на виклик власника титулу WBC в середньому дивізіону Джермалла Чарло (32-0, 22 KO), який виявив бажання помірятися з ним силами на рингу. «Джермалл Чарло, ти спускаєшся, щоб побитися зі мною в першій середній вазі. Братан, я знаю, що ти б це зробив, я теж тобі вірю. Але все одно, брат, ти боягуз». @ FutureOfBoxing you coming down to fight me at 154 bro I know you would I believe you too. But yo brother still pussy. - Terence Crawford (@ terencecrawford) June 14, 2022 Джермалл Чарло заявив, що має намір вийти в ринг проти Теренса Кроуфорда.

Рене Тер Велде