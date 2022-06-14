Чи потягне? Джермалл Чарло викликав на поєдинок Кроуфорда
Кроуфорд: «Чарло, я знаю, що ти б спустився, щоб побитися зі мною в першій середній вазі»
Американець відповів на виклик свого співвітчизника
18:15
Чемпіон світу за версією WBO в напівсередній вазі Теренс Кроуфорд (38-0, 29 KO) відповів на виклик власника титулу WBC в середньому дивізіону Джермалла Чарло (32-0, 22 KO), який виявив бажання помірятися з ним силами на рингу.
«Джермалл Чарло, ти спускаєшся, щоб побитися зі мною в першій середній вазі. Братан, я знаю, що ти б це зробив, я теж тобі вірю. Але все одно, брат, ти боягуз».
@ FutureOfBoxing you coming down to fight me at 154 bro I know you would I believe you too. But yo brother still pussy.- Terence Crawford (@ terencecrawford) June 14, 2022
Джермалл Чарло заявив, що має намір вийти в ринг проти Теренса Кроуфорда.
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