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Кроуфорд: «Чарло, я знаю, що ти б спустився, щоб побитися зі мною в першій середній вазі»

Американець відповів на виклик свого співвітчизника
Бокс Професійний бокс
18:15
Кроуфорд: «Чарло, я знаю, що ти б спустився, щоб побитися зі мною в першій середній вазі»

Чемпіон світу за версією WBO в напівсередній вазі Теренс Кроуфорд (38-0, 29 KO) відповів на виклик власника титулу WBC в середньому дивізіону Джермалла Чарло (32-0, 22 KO), який виявив бажання помірятися з ним силами на рингу.

«Джермалл Чарло, ти спускаєшся, щоб побитися зі мною в першій середній вазі. Братан, я знаю, що ти б це зробив, я теж тобі вірю. Але все одно, брат, ти боягуз».

Джермалл Чарло заявив, що має намір вийти в ринг проти Теренса Кроуфорда.

Рене Тер Велде
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Теги

Джермалл Чарло Теренс Кроуфорд

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